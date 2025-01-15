快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

公部門資安防護 數發部實兵演練揭3大弱點示警

中央社／ 台北15日電
資安署2024年實兵演練發現3大弱點。（路透）
資安署2024年實兵演練發現3大弱點。（路透）

數發部資安署每年擇定機關對外網站辦理實兵演練，根據最新資安月報顯示，資安署2024年實兵演練發現3大弱點，包括加密機制失效、注入程式碼弱點與無效存取控制，提醒機關應檢視與強化資安防護措施。

數發部資安署今天發布去年12月資安月報。為協助機關提升資安防護，資安署每年選擇機關對外網站辦理實兵演練，2024年實兵演練發現3大弱點類型。

第1，加密機制失效。資安署指出，部分機關人員只有使用PDF軟體內建遮罩功能遮蔽敏感性資料，易被外部破解，建議把敏感資料遮蔽後再轉換成圖片格式，確保遮罩效果。

資安署表示，第2，注入攻擊。部分網站服務的輸入功能，仍存在被攻擊者注入程式碼的弱點，易造成駭侵破口，應確實檢測修補，並過濾常見的特殊字元符號，如“ ‘ < > * -- % $ ；等。

第3，無效存取控管。部分網站檔案的下載連結，可透過修改路徑方式取得非公開資料，應確實設定資料存取權限控管，加強路徑驗證。

事前聯防監控部分，資安署指出，去年12月蒐整政府機關資安聯防情資共8萬3105件，月減1萬3070件，分析可辨識的威脅種類，第1名為資訊蒐集類（52%），主要是透過掃描、探測及社交工程等攻擊手法取得資訊；其次為入侵攻擊類（21%），大多是系統遭未經授權存取或取得系統與使用者權限；再來為入侵嘗試類（16%），主要是嘗試入侵未經授權的主機。

資安署指出，彙整資訊發現，近期駭客以對政府機關表達行政建議為由，像是陳情案件，使用第三方郵件服務帳號，針對特定機關發動魚叉式社交工程郵件攻擊，以夾帶含有陳情意見的壓縮檔附件，誘騙收件人開啟惡意附檔以植入後門程式，進而竊取電腦機敏資訊，相關情資已提供給各機關。

資安月報顯示，去年12月資安事件通報數量共40件，月減13件，也較2023年同期下降。部分機關資訊設備連線到惡意中繼站、下載惡意程式，或產生竊資軟體與其他惡意程式特徵的連線，占總通報數量47.5%。

數發部 資安

延伸閱讀

VicOne攜手微軟旗下 xZETA 開放車用軟體開發人員使用

創泓以86.06元掛牌上櫃！盤中漲逾3.6%、暢享蜜月行情

真的是好日子！竟有4家公司同一天掛牌上市櫃 同享蜜月行情

去年量能寫三紀錄…期貨交易量 2025年衝4億口

相關新聞

輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產...

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達...

恩智浦與TTTech Auto達成收購協議 加速向軟體定義汽車轉型

全球車用處理與網路領域領導廠商恩智浦半導體（NXP）宣布已TTTech Auto達成最終收購協議，將以6.25億美元全現...

Pure Storage宣布與美光合作 為超大規模資料中心提供解決方案

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage今（15）日宣布與全球記憶體及儲存解決方案大廠美光科技...

客戶市占升且海外大廠訪廠加持 勤凱今年營收及獲利挑戰新高

電子材料大廠勤凱（4760）在2024年營收寫下歷史次高後，首季可望淡季不淡，主要是各產品線恢復拉貨動能。勤凱董事長曾聰...

公部門資安防護 數發部實兵演練揭3大弱點示警

數發部資安署每年擇定機關對外網站辦理實兵演練，根據最新資安月報顯示，資安署2024年實兵演練發現3大弱點，包括加密機制失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。