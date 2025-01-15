廣達楊麒令：美國組裝100%完成！今年 AI 結合5G 可期待
廣達（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令接受媒體訪問指出，川普2.0將登場，勢必會執行第一任內尚未完成的目標，所幸廣達美國客戶的最終組裝都已經100%移往美國，在美國有兩個廠，歐洲跟台灣、泰國、中國大陸都有廠，廣達將是游刃有餘。
楊麒令指出，台灣供應鏈的挑戰在於規模擴大，人才資金管理上，如何因應全球化布局，選擇對的地點避免關稅稅金，他建議中小型供應商可以等川普上任後政策明確再應變，因為零組件供應商投資規模比系統廠小，產線挪移快速，廣達、仁寶（2324）等伺服器大廠今年不約而同開始提到邊緣運算的SLM（小AI模型），楊麒令接受民視決策者節目訪問指出，廣達2025年的重點會在生成式AI跟雲端與5G的合作上，他表示資料中心需求還在發展，而邊緣及終端領域推論需求一定會發展，但終端客戶價格敏感度也持續提高，必須提供客戶有感的產品。
楊麒令也強調，AI如何嵌入在5G系統中也是業界在思考的重要方向，由於廣達在5G投資也相當多，從軟硬體到AI都有一定角色，後續也將讓外界看到這一塊領域布局成果。
楊麒令表示，廣達跟客戶的合作持續不會終止，尤其是客戶最新的LLM或在邊緣端的SLM，以及相關的技術包括RAG（檢索增強生成）及MoE （混合專家模型）技術，在邊緣端如何做完整的架構設計，讓用戶可以輕鬆的使用AI推論功能，目前都還在慢慢收斂成形中，廣達也不會停止相關的投資。
廣達跟輝達關係密切，12年前輝達仍在消費性顯示晶片領域，想推第一台DGX1伺服器，廣達就參與合作，協助在2015年開發出來，後來黃仁勳拿給OpenAI董事馬斯克，成為生成式AI的濫觴，而廣達也因直供META資料中心伺服器，開創出ODM Direct的商業模式。
楊麒令2005年受林百里指名，從筆電部門授命轉接掌伺服器業務，這個新挑戰讓他必須快速掌握新領域知識，楊麒令其實過去名字叫楊晴華，他也透露改名原因是高速運轉忙碌多年後，2018年他突然心有靈犀，認為該考慮把名字換掉，對自己做一個宣示：「要繼續改變，繼續追求新知」，因此改名其實是他對自己的一個承諾宣示，要在不斷變化的世界中持續求新。
2024年開始，楊麒令開始倡議新生態圈，他指出，廣達是伺服器供應鏈最後一棒，台灣雖產業鏈完整且強大，但晶片封測出廠後，才交到廣達手上開發成主機板及伺服器，最後變成叢集運算機房，這在生成式AI時代會面臨一些挑戰，因為GPU耗能大，熱能變多，GB200已經1200W，一個機櫃NVL72塞入72個GPU，未來可能144或288顆，散熱的技術從電源供應器到晶片散熱的技術都得跟上。
現在伺服器晶片迭代加快，變成一年可以推出一代，他認為若未來一個機櫃能耗達1MW，他認為現在的供應商或許可能都無法開發支持，因此他建議應該讓前端半導體業跟後端伺服器業者可以溝通，以相同語言推進技術，「他們的晶片設計跟我們系統設計有絕對的關係！」楊麒令不僅推動廣達轉變，他也透過改變自身及倡議產業合作，藉此加速台灣在AI產業的發展。
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