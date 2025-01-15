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中華電信與LINE合作推貼圖超值方案 最低月付72元
農曆新年即將來臨，許多人都會用LINE貼圖與親朋好友拜年，中華電信（2412）與LINE合作推出「LINE貼圖超值方案」，每月只要72元，可使用超過850萬組熱門貼圖用到飽，且多數支援最夯的貼圖拼貼樂功能，用戶可挑選最多6款貼圖組合一起發送，新春拜年就用最豐富的貼圖傳遞祝福。
中華電信與LINE雙方結盟，繼與LINE Pay與LINE GO合作擴大Hami Point生態圈，為消費者打造快速、便利的智慧生活體驗後，再於中華電信加值服務中推出「LINE貼圖超值方案」，中華電信為首家銷售「LINE貼圖超值方案」的電信業者，「基本型」每月優惠價72元（原價80元）、「進階型」方案每月優惠價108元（原價120元），可透過電信帳單支付，綁約一年9折優惠。
「LINE貼圖超值方案」可使用經典的迪士尼、史努比和哆啦A夢等超過850萬組熱門貼圖。「進階型」方案，加碼可使用包含卡娜赫拉、三麗鷗等高達170萬組超人氣主題，和超過14萬組表情貼，合計超過1,000萬組指定貼圖、表情貼、主題可選用。
LINE觀察，2024年傳送貼圖最多的一天就是大年初一，使用「LINE貼圖超值方案」輕鬆成為貼圖富翁，推薦一定要使用最夯的「貼圖拼貼樂」功能盡情發揮組合創意，讓拜年訊息給對方留下特別印象。
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