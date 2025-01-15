月付72元 LINE 熱門貼圖用到飽 中華電信攜 LINE 推超值組
中華電信表示，農曆新年即將來臨，許多人都愛用LINE貼圖與親朋好友拜年，中華電信與LINE結盟，繼透過LINE Pay和LINE TAXI合作擴大Hami Point生態圈後，即日起為客戶再推出「LINE貼圖超值方案」，每月只要72元起，即可使用超過850萬組熱門貼圖，讓您實現貼圖自由好簡單，新春拜年就用最豐富的貼圖傳遞祝福。
中華電信指出，「LINE貼圖超值方案」包含「基本型」和「進階型」兩種方案，「基本型」每月優惠價72元（原價80元）、「進階型」方案每月優惠價108元（原價120元），除皆可使用經典的迪士尼、史努比、哆啦A夢等超過850萬組熱門貼圖，並支援「關鍵字推薦貼圖」及「單張收藏」服務，同時提供最夯的「貼圖拼貼樂」功能，讓用戶發揮創意，挑選最多6款貼圖組合一起發送。
此外，中華電信指出，「進階型」方案另加碼可使用包含卡娜赫拉、三麗鷗等170萬組以上超人氣官方主題和超過14萬組表情貼，並可搭配「主題自動輪播」功能，讓用戶根據喜好設定聊天室主題和自動更換頻率，更能與親朋好友輕鬆傳達情緒與心意。
中華電信表示，「LINE貼圖超值方案」即日起可至全台服務中心及網路門市申辦，中華電信秉持以客戶為中心理念，持續為消費者提供最便利貼心的服務與優惠。
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