2025年MLCC需求將由AI基建獨撐大局 供給過剩格局難扭轉

根據TrendForce最新研究，美國2024年12月非農就業人數、製造業採購經理人指數（PMI）皆優於市場預期，美國聯準會可能因此大幅降低2025年降息次數，導致高利率環境持續，進而抑制終端消費力道，影響企業投資擴張信心。TrendForce預估，2025年第1季MLCC供應商出貨總量為11,467億顆以上，季減3%。

據TrendForce調查，Dell、HP等筆電品牌大廠擔憂於2024年下半年取得的美國教育筆電標案，於下任美國總統川普上任後遭加徵關稅，因此陸續於2024年12月中旬起，要求仁寶（2324）、廣達（2382）、英業達（2356）等主要ODM提早於2025年1月20日前出貨，MLCC供應商於2025年開局迎來第一股需求出貨。此外，鴻海（2317）、廣達和緯創（3231）掌握的GB200訂單逐漸放量，以及因應1月底春節的備料需求，同樣帶動MLCC供應商開年的出貨翻揚。

然而，MLCC供應商憂心，提前出貨的北美訂單恐削弱2025年第2季教育筆電原本的需求，加上川普就任後可能推出的貿易管制、關稅政策等，將影響OEM、ODM未來生產與出貨規劃，連帶增加上游供應鏈的物流成本，甚至形成生產基地遷移等變數。

展望2025年，產業訂單需求焦點仍集中在AI伺服器、加速器及電源管理系統等AI基礎建設，其餘ICT產業的成長幅度依然緩慢，預估平均增幅不到一成。TrendForce表示，MLCC供應商今年仍難以實現產能稼動率滿載的目標，供過於求的產業結構仍難改變。價格與訂單之間的抉擇，將成為業者2025年的一大挑戰。