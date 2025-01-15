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2025年第1季不看淡 勤凱：全年營收獲利挑戰歷史新高

中央社／ 台北15日電
勤凱董事長曾聰乙。圖/本報系資料照片
勤凱董事長曾聰乙。圖/本報系資料照片

導電漿廠勤凱科技董事長曾聰乙今天表示，隨著客戶恢復拉貨動能，加上市占率持續提升，2025年第1季營運表現可望淡季不淡，今年總營收與獲利將可挑戰歷史新高。

勤凱今天舉行媒體交流會，曾聰乙說，客戶在結束年終盤點作業，加上庫存水位低，已恢復拉貨動能，且訂單能見度拉長至3月。

此外，勤凱市占率可望持續攀升，且產品組合也將優化，曾聰乙預期，2025年第1季業績表現將可淡季不淡，今年業績應可逐季攀高，全年營收與獲利將挑戰歷史新高，電容與電阻領域將有較高成長。

勤凱副董事長莊淑媛表示，勤凱2024年營收與獲利為歷史次高水準，股利政策將依循往年配發率65%至70%水準，最終仍須待董事會決議。因應資本規劃需求，將以現金搭配股票股利方式發放，以現金為主、股票為輔。

莊淑媛指出，勤凱持續積極開發先進玻璃基板封裝TGV和人工智慧（AI）高速傳輸軟板新材料，期能為未來營運注入成長新動能。

AI 營收 董事長

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