iKala推動新品牌「Kolr」 今年進軍美國與全球市場
擁有中華電信（2412）、和通、怡和、緯創、心元等重量級股東，AI科技行銷新創iKala宣布攜手美國夥伴Vizuro（維曙智能），今年正式進軍美國市場，並推出全新品牌，旗下AI數據行銷平台KOL Radar正式名稱為「Kolr」，積極拓展全球市場。
iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，去年至今，Google和OPEN AI、Perplexity等企業積極發展AI搜尋，AI不僅生成產品，更改變了找資料的方式，配合Kolr的品牌，推出全球首個結合大規模社群數據的獨家AI推理模型「K1」，主要是即時掌握社群動態，實現精準推薦、評估與解析。目前以Kolr導入K1實驗結果，K1將搜尋效率提升五倍，節省行銷人員多達80%的搜尋時間，未來也將持續改進帶動AI行銷。
程世嘉表示，Kolr將以AI為核心，今年第1季推出「效益預測報告」、「ΑΙ Search」英文版等重點產品功能，升級「競品分析」旗下功能，全面優化行銷流程。新功能將為品牌主提供更全面的一站式解決方案，從精準搜尋、數據分析到成效追蹤，助力品牌在趨勢預測、行銷分析及企劃管理上實現更高效精準的表現。
iKala也宣布攜手位於美國的多模態與因果AI開發公司Vizuro（維曙智能）以Kolr，結合Vizuro的行銷成效歸因技術，聚焦廣告投放、行銷預測與歸因分析，共同拓展美國市場，助力全球品牌掌握行銷商機。
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