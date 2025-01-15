廣運與輝達共同參與宇見智能（MetAI）種子輪募資

新創公司宇見智能科技（MetAI）宣布已完成400萬美元種子輪融資，成為輝達（NVIDIA）首家台灣投資的新創公司，將重新定義透過數位孿生進行的實體AI訓練。包括廣運（6125）、所羅門 （2359）也都參與這波種子輪融資。其中，廣運投新台幣4,800萬元（約合150萬美元）。

MetAI是一家整合工業AI和3D 模擬技術的台灣新創公司，成功完成400萬美元的種子輪融資。投資者包括輝達（ NVIDIA） 、廣運機械、所羅門、SparkLabs Taiwan、Addin Ventures富旌創投和Upstream Ventures上游創投。本次募資使MetAI成為NVIDIA投資組合中的首家台灣新創公司，凸顯其在推進實體AI （Physical AI） 和縮短模擬與真實世界差距的關鍵角色，並通過尖端技術實現突破可能。

這次的募資金額將用於加速MetAI的研發工作，擴大產品開發團隊規模，並為美國市場進行準備，專注於半導體製造、自動化倉儲和機器人應用等領域。

廣運總經理柯智鈞表示，鑑於人形機器人將於未來3至5年發展成熟，廣運勢將在此市場扮演重要角色。同時，廣運今年在「智能搬運部」建置機器人小組，3月並將首度應輝達之邀，參與美國聖荷西舉行GTC 大會，展現Omniverse平台與智慧製造、機器人應用實績；以及偕同子公司金運科技推出的熱傳設備及系統解決方案。

廣運加入輝達SIP夥伴，藉由輝達的Omniverse平台，加速優化客戶方案，並利用客戶場域衍生更佳方案，最終達到整合軟體、韌體和硬體目標，目前已導入部分工程案。柯智鈞透露，廣運今年首度應邀，將於3月赴美參加輝達GTC大會，由於廣運的熱傳事業去年已完成切割併入金運，屆時，將在Omniverse平台展出廣運在智慧製造、智慧物流及無人搬運領域的產品；在熱傳的設備及系統也會在平台露出。

柯智鈞表示，除了機器手臂導入工廠，乃至於未來人形機器人應用到各產業，都要仰賴系統整合商（SI）做整合。而廣運近50年來服務各產業的經驗豐富，廣運今年更在「智能搬運部」建置小組，將從AI機器手臂到人形機器人，展開不同場域的整合應用，也會利用與輝達合作的Omniverse平台，在平台上做模擬，讓導入產業應用更加順暢。