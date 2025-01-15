快訊

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

台灣立方衛星山雀T1 乘SpaceX火箭成功升空

中央社／ 台北15日電
國家太空中心自製的3U立方衛星山雀（PARUS-T1A）。圖／太空中心提供
國家太空中心自製的3U立方衛星山雀（PARUS-T1A）。圖／太空中心提供

由國家太空中心（TASA）自製、搭載通訊實驗酬載的立方衛星山雀（PARUS）T1，台灣時間今天清晨3時9分搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美西范登堡空軍基地升空，並於上午11時5分與台灣成功通聯。

由TASA自行設計製造的3U（10x10x30公分）山雀T1，是TASA自行製造和整合、測試的立方衛星，搭載通訊實驗酬載，這次發射主要驗證TASA的立方衛星本體設計製造能力，若衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統測試，衛星任務壽命12個月。

TASA說明，為使各種創新思維能透過立方衛星進行太空環境驗證，TASA著手進行立方衛星本體研發，目前山雀標準立方衛星本體平台計畫包含3U的T1、T1A、T2，另有6U的T3、T4。

山雀計畫通過太空環境驗證後，將可為產學界建構通用的立方衛星本體，有助縮短產學界研發時程，提升台灣在國際太空領域的競爭力。

山雀計畫主持人曾建凱表示，這次計畫命名靈感來自台灣特有種赤腹山雀（Sittiparus castaneoventris），象徵著台灣自產的立方衛星本體，就像這些小巧的山雀，具備攜載台灣創新概念的能力，能夠飛上高空。

TASA指出，今天火箭升空後57分鐘，高度達515公里時，將山雀T1投放進低地球軌道。衛星在入軌後第30分鐘展開衛星天線與太陽能板，上午11時5分與TASA地面站通聯成功，操控中心將持續接收衛星健康資料，並陸續測試本體次系統運作是否符合設計，待姿態穩定後將啟動酬載進行驗證。

第一顆山雀立方衛星T1A，原預計去年12月在日本搭載SPACE ONE的火箭升空，可惜火箭最終未能順利入軌，導致山雀T1A升空未果。

太空 火箭

延伸閱讀

美日探索月球 民間登月器將共乘SpaceX火箭升空

SpaceX火箭碎片墜落大氣層 澳洲航空飛南非多航班延誤

環境部、國科會要以衛星監測空汙 童子賢再呼籲核電廠延役

NBA／格林飆分成贏球保證 火箭5天兩勝灰熊穩坐西區第2

相關新聞

輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產...

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達...

傳黃仁勳來台前先赴中國 輝達未證實保密到家

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於本週來台參加17日舉辦的台灣分公司尾牙，根據外媒報導，在美中科技戰升溫之...

仁寶攬伺服器、水冷高手 陳瑞聰：這次一定要跟上！

仁寶（2324）將AI伺服器及車用電子列為營運第三支腳，今年新成立基礎建設系統事業群（Infrastructure Sy...

台灣立方衛星山雀T1 乘SpaceX火箭成功升空

由國家太空中心（TASA）自製、搭載通訊實驗酬載的立方衛星山雀（PARUS）T1，台灣時間今天清晨3時9分搭乘Space...

iKala推動新品牌「Kolr」 今年進軍美國與全球市場

擁有中華電信（2412）、和通、怡和、緯創、心元等重量級股東，AI科技行銷新創iKala宣布攜手美國夥伴Vizuro（維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。