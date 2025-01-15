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VicOne攜手微軟旗下 xZETA 開放車用軟體開發人員使用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球車用資安領導廠商VicOne 15日宣布與Microsoft合作，VicOne的xZETA已整合並可以在GitHub上使用，讓車輛軟體開發人員能夠主動保護韌體，確保在整個汽車軟體生命週期中提供端到端保護。軟體定義車輛（SDV）製造商因此能受益於差異化的汽車威脅情報、簡化且安全的程式碼開發、強化的持續整合（CI）和自動化安全分析。這次合作實現了開發人員、安全與營運（DevSecOps）的創新工作流程。

VicOne執行長鄭奕立表示，開發人員可以用更有效率、更有效的途徑來推出經過驗證的安全性的創新軟體解決方案，而車廠製造商不僅可以對自己的軟體進行自我評估，並對複雜供應鏈中供應商的解決方案進行評估。此次合作實現的端到端保護將有望徹底翻轉汽車軟體生命周期和Marketplace。

汽車軟體開發人員現在可以使用Azure DevOps的GitHub Advanced Security進行原始碼分析、在不變動原始碼的情況下亦可以使用VicOne xZETA進行二進位分析以及正在申請專利的VicOne漏洞影響評級（VVIR），打造出無縫且強大的工作流程來保護其軟體。

GitHub 資安 軟體

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