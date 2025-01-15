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黃仁勳真的要來了！明日親訪矽品潭科廠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

老黃真的要來了！全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下矽品於15日宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於明日親訪矽品新廠。

矽品指出，屆時黃仁勳將親訪座落在潭子產業園區的潭科廠，並與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現矽品與輝達雙方密切合作的關係，共創AI晶片的新時代。

矽品 輝達 黃仁勳

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