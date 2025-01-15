輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產業園區的潭科廠參觀，並將與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現矽品與NVIDIA雙方密切合作的關係，共創AI晶片的新時代。

黃仁勳日前透露，自己規劃來台參加本周五的輝達台灣分公司尾牙，也將參加今年5月在台北舉行的電腦展，屆時將宣布輝達海外總部選擇落在何處。