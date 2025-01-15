精英前進BETT2025 展示最新AI教育筆記型電腦
精英（2331）15日宣布，將於2025年1月22日至24日參與在英國倫敦舉辦的知名教育技術大展Bett 2025。精英將展示結合 AI 技術的全新教育筆電及多功能迷你電腦系列，這些產品專為師生打造，致力於提升教學效率與學習體驗。不僅具備卓越的性能與便攜性，更融入創新的解決方案，為教育領域提供更智能的科技支持。
ECS 將在 Bett 2025 展示一系列專為高等教育設計的輕薄型AI筆電，包含14吋的UP40ML 、UP42PW，以及 15.3 吋的 UP52PW機型，專注於提升教學與學習的效率與體驗。這些筆電設計兼容多種處理器平台，如 Intel、AMD（超微） 和 Snapdragon，不僅靈活適配不同需求，還配備符合主流市場標準的高質量金屬機身，經久耐用，適合校園環境。
ECS 新一代11.6吋可翻轉式筆電 EP20AN2，搭載最新 Intel Alder Lake N 系列處理器，設計精簡且符合 MIL-STD-810H 軍規標準，具備出色的耐用性，適合長時間學習使用。此款筆電擁有多點觸控螢幕，並提供長達 8 小時的電池續航力，確保全天候學習需求不間斷。
針對遠距教學需求，EP20AN2 配備雙麥克風和 HD 視訊鏡頭，提供清晰的語音和影像，適合一對一教學及實驗室等場景。此外，搭載微軟 MPP 2.0 認證協議的手寫觸控筆，支持 4096 級壓力感應，能夠精確捕捉筆觸，讓使用者能在螢幕上流暢記錄筆記或進行創意表達，滿足學習與創作需求的理想工具。
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