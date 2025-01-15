宏碁 Predator League 2025冠軍出爐 2026決賽移師印度
宏碁（2353）亞太最大實體電競賽事-2025宏碁亞太區Predator League馬來西亞總決賽（APAC Predator League 2025）於1月11日至1月12日在吉隆坡圓滿落幕，來自印尼的隊伍Alter Ego與 馬來西亞的隊伍Myth Avenue Gaming在本屆賽事分別於VALORANT及Dota 2賽事稱霸，擊敗來自 14個地區的頂尖隊伍，贏得代表冠軍榮耀的Predator Shield掠奪者盾牌及獲得65,000美元的豐厚獎金 。
為期兩天的2025年亞太區 Predator League 總決賽不僅是一場電競盛事，更是一場充滿娛樂性的慶典，為觀眾帶來超越傳統電競賽事的體驗。活動透過一系列多元化的活動，從競技遊戲到強調活力、團隊合作與社群參與的趣味體驗，成功拉近了玩家與非玩家之間的距離。
宏碁在今年的Predator League中引入了許多新元素，包括推出兩款獨家的冠軍角色Nero和Yuffy以及其動畫影片，並以當地語言呈現 Predator 「It Lies within」的主題曲。活動現場更邀請到 K-pop 天團 2NE1 成員 Sandara Park 和 Minzy、馬來西亞巨星 Aina Abdul 和 Hael Husaini 以及菲律女團 G22 進行精彩的表演。此外，Cosplay 大賽也成為另一大亮點，展現了馬來西亞頂尖的Cosplay的出色能力。
隨著今年在吉隆坡舉辦的賽事落幕，宏碁宣布下一屆Predator League將移師印度！宏碁印度分公司總裁兼董事總經理 Harish Kohli正式從宏碁馬來西亞分公司董事總經理 Kon Tek Yoong 接過 Predator League 旗幟。透過交接傳承，彰顯宏碁持續培育電競人才及致力經營電競生態圈的承諾。下一屆賽事將在今年下半年於各區熱血開戰，預計於2026年初再掀精彩決賽戰局。
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