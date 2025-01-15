快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

宏碁 Predator League 2025冠軍出爐 2026決賽移師印度

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
2025 Predator League馬來西亞總決賽落幕，來自印尼的隊伍Alter Ego與 馬來西亞的隊伍Myth Avenue Gaming在本屆賽事分別於VALORANT及Dota 2賽事稱霸。宏碁／提供
2025 Predator League馬來西亞總決賽落幕，來自印尼的隊伍Alter Ego與 馬來西亞的隊伍Myth Avenue Gaming在本屆賽事分別於VALORANT及Dota 2賽事稱霸。宏碁／提供

宏碁（2353）亞太最大實體電競賽事-2025宏碁亞太區Predator League馬來西亞總決賽（APAC Predator League 2025）於1月11日至1月12日在吉隆坡圓滿落幕，來自印尼的隊伍Alter Ego與 馬來西亞的隊伍Myth Avenue Gaming在本屆賽事分別於VALORANT及Dota 2賽事稱霸，擊敗來自 14個地區的頂尖隊伍，贏得代表冠軍榮耀的Predator Shield掠奪者盾牌及獲得65,000美元的豐厚獎金 。

為期兩天的2025年亞太區 Predator League 總決賽不僅是一場電競盛事，更是一場充滿娛樂性的慶典，為觀眾帶來超越傳統電競賽事的體驗。活動透過一系列多元化的活動，從競技遊戲到強調活力、團隊合作與社群參與的趣味體驗，成功拉近了玩家與非玩家之間的距離。

宏碁在今年的Predator League中引入了許多新元素，包括推出兩款獨家的冠軍角色Nero和Yuffy以及其動畫影片，並以當地語言呈現 Predator 「It Lies within」的主題曲。活動現場更邀請到 K-pop 天團 2NE1 成員 Sandara Park 和 Minzy、馬來西亞巨星 Aina Abdul 和 Hael Husaini 以及菲律女團 G22 進行精彩的表演。此外，Cosplay 大賽也成為另一大亮點，展現了馬來西亞頂尖的Cosplay的出色能力。

隨著今年在吉隆坡舉辦的賽事落幕，宏碁宣布下一屆Predator League將移師印度！宏碁印度分公司總裁兼董事總經理 Harish Kohli正式從宏碁馬來西亞分公司董事總經理 Kon Tek Yoong 接過 Predator League 旗幟。透過交接傳承，彰顯宏碁持續培育電競人才及致力經營電競生態圈的承諾。下一屆賽事將在今年下半年於各區熱血開戰，預計於2026年初再掀精彩決賽戰局。

隨著今年在吉隆坡舉辦的賽事落幕，宏碁宣布下一屆Predator League將移師印度。宏碁／提供
隨著今年在吉隆坡舉辦的賽事落幕，宏碁宣布下一屆Predator League將移師印度。宏碁／提供

宏碁 電競 馬來西亞

延伸閱讀

獨／印度男「讀心術」踢鐵板 板橋車站欲詐騙...遭警逮捕

印度股投資價值浮現

印度羽賽／麟榤配28分鐘闖關 雙胞胎連兩輪遇內戰

大摩總結CES「六大亮點」 點名華碩、技嘉、微星、宏碁受惠

相關新聞

輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產...

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達...

傳黃仁勳來台前先赴中國 輝達未證實保密到家

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於本週來台參加17日舉辦的台灣分公司尾牙，根據外媒報導，在美中科技戰升溫之...

仁寶攬伺服器、水冷高手 陳瑞聰：這次一定要跟上！

仁寶（2324）將AI伺服器及車用電子列為營運第三支腳，今年新成立基礎建設系統事業群（Infrastructure Sy...

精英前進BETT2025 展示最新AI教育筆記型電腦

精英（2331）15日宣布，將於2025年1月22日至24日參與在英國倫敦舉辦的知名教育技術大展Bett 2025。精英...

輝達GB300標配超級電容受矚 被動元件台廠拚供應鏈

人工智慧（AI）晶片大廠輝達積極布局GB200/300伺服器，帶動電池備援電力模組（BBU）和超級電容需求。法人預期，B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。