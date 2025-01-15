ARMOR 導入 ToF 元件 穩懋等供應鏈潛在受惠
蘋果攜手美國卡內基美隆大學開發人形機器人「ARMOR」，透過AI訓練並採用關鍵飛時測距（ToF）元件，大幅強化真人擬真並降低碰撞機率下，法人機構看好，穩懋等VCSEL供應鏈，將是潛在受惠族群。
法人機構表示，日前ARMOR相關訊息在各大科技網站與機器人相關社群傳開，更有短片介紹其具備高精度避障系統與感測技術，同時整合蘋果AI功能如Siri語音助理、影像辨識技術等，能透過模仿學習的方法，從人類運動展示中學習如何避開障礙物，進而達到更複雜、更像人類的動作與各種應用。
預期ARMOR是蘋果與美國卡內基美隆大學合作開發的人形機器人，其最關鍵在於搭載約40個飛時測距（ToF）元件，能感測手臂和周圍環境的細節，讓避障的精準度與反應速度大幅提升到與真人相近，若是機器人真實量產，將成為下一個類手機的零組件供應商，使用在ToF的VCSEL產品多為台廠所供應，但目前尚未有確定的生產計畫進行中，還停留在早期的研發設計當中，要貢獻相關產業鏈的時間尚需等待。
考量穩懋去年第4季進入手機零組件拉貨淡季，安卓手機備貨高峰已過、iOS也剛經歷過了第3季的新機出貨高峰，手機直接相關Cellular與Wi-Fi產品營收將再度面臨挑戰，但有Infra與Optical能與上季持平，因此，整體營收動能偏弱，預售營收季減14.8%至37億元，營業費用率上升至21.2%，出現營業淨損0.77億元，稅後淨損預估為0.57億元，每股淨損（EPS）-0.06元，營運為近五季低點。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Switch 2配件商官網放新機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言