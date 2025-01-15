獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達執行長黃仁勳將來台前夕，於15日下午將進行評選會議，選出最優的合作方。這個案子，除了前述的「巧合」，還出現了兩個意外。

這「兩個意外」，其一、是破天荒僅出現「一組」人馬投標；其二、是這一組人馬背後有兩家經營實力雄厚的集團，且會共同投標。進一步說，若此案順利完成評選，將是由兩大集團攜手合作。

知情人士透露，這一組人馬分別是最強商用不動產推手「宏匯集團」及從代銷跨足營建的房產一哥「愛山林（2540）」。唯對此傳聞，兩家公司都三緘其口，不願多談。

台電CR1的條件，業界認為，符合輝達提出的總部選址三前提：3公頃、低密度建築、建蔽率高一些。此外，位於台北市、鄰近輝達亞洲研發中心（步行可達）也是其不可取代的優勢。

大家很好奇，這麼好的地，為何只有一組人馬投標？業界直指，這類公辦都更案若非有實力的建商難以駕馭，且近期央行打炒房餘威尚存，建商多保守退讓。是否印證了那句名言「潮水退去才能看到誰在裸泳」？確實備受矚目。

宏匯集團首次攜手合作愛山林建設，組成商用不動產、建設、代銷三強鼎立的超強團隊，更特別的是，這是愛山林建設首次參與都更案，因此也格外引人注意。

更受注意的是，假使台電CR1真是輝達「芳心暗許」之地，那麼宏匯、愛山林無疑將成為另類的輝達供應鏈，更遑論背後有開發規模與市場商機都難以想像的「輝達村」等待擘劃，可謂是「天時與地利齊聚，口碑與話題性迸發」。兩大集團有機會分食輝達套餐。

「台電CR1」都更案，基地面積共3.06公頃（約9,245坪），建蔽率55%、容積率235%，位於南港市民大道八段及向陽路口，鄰近台北流行音樂中心、南港車站商圈，距捷運昆陽站約300公尺、台鐵南港站僅700到800公尺，預計投資金額逾180億元，其中投資人可分回比例為37.64%，並保證回租10年給台電，回租租金為每坪每月1,600元。

據了解，該案台電可分回一棟約29層樓的辦公大樓，總樓地板面積達1.7萬坪，投資人要，另外，則可興建兩棟住宅與商城，總樓地板面積約3.4萬坪，未來投資人可分回總銷達逾518億元。

這麼大的案子，投標人實力相當堅強，宏匯集團擅長商用不動產開發設計及營建，近年來積極參與國內BOT相關標案、公辦都更案等，在商場經營上也有成績，目前在手案件包括知名的「台北雙星」、台北車站特定專用區E1、E2公辦都更案、高鐵新竹站專一區地上權案等。

愛山林則是由代銷業起家，逐漸轉型成建設開發，擁有營建、代銷雙利基的公司，且董事長祝文宇對土地的眼光相當精準，亦擅長住宅產品的規劃，專家認為，此次宏匯、愛山林兩家強強聯手，雙方可互補，勢必可推動南港地區更上一層樓。