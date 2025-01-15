黃仁勳傳記1月20日出 AI 教父親揭創業31年傳奇人生

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首本授權採訪的傳記《黃仁勳傳》，將於1月20日正式出版，該書為全球第一本黃仁勳授權採訪傳記，並同意作者採訪近兩百位員工、共同創辦人、競爭對手與老友，並天下文化出版社來負責出版，而繁體中文版作為全球首版，預計在1月20日正式推出，足足比美國版提早了至少三個月出版；據悉，書中除了揭曉黃仁勳創辦輝達超過31年來的心路歷程，也將詳述他是如何毅然決然的踏上平行運算之路，吸引外界關注。

依據天下文化提前釋出的書摘內容顯示，黃仁勳在傳記中回憶，他在1998 年時在歷經一番掙扎後，最終決定要吃下一整個市場。「這個領域仍有四十間公司，」黃仁勳對柯克說。「五年內，只會剩下三間公司：一個具有主導地位的大公司、一個在後面苦苦追趕的老二，以及一個想要顛覆前兩者的小公司。」由此可見，多年來黃仁勳在內心深處，其實一直都想要成為那個主導者。

事實上，黃仁勳1963 年2 月生於臺北，幼年就和家人移居海外，但仍和出生地保持連結。黃仁勳奮發向上、直率熱情、不肯認輸。儘管他在美國生活超過五十年，依然沒有完全被美國同化。「你永遠都是個移民，」他最初接受我訪談時就曾這麼說。黃仁勳告訴我，在內心深處，他還是認為自己是臺灣人。