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黃仁勳傳記1月20日出 AI 教父親揭創業31年傳奇人生

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首本授權採訪的傳記《黃仁勳傳》，將於1月20日正式出版，該書為全球第一本黃仁勳授權採訪傳記，並同意作者採訪近兩百位員工、共同創辦人、競爭對手與老友，並天下文化出版社來負責出版，而繁體中文版作為全球首版，預計在1月20日正式推出，足足比美國版提早了至少三個月出版；據悉，書中除了揭曉黃仁勳創辦輝達超過31年來的心路歷程，也將詳述他是如何毅然決然的踏上平行運算之路，吸引外界關注。

依據天下文化提前釋出的書摘內容顯示，黃仁勳在傳記中回憶，他在1998 年時在歷經一番掙扎後，最終決定要吃下一整個市場。「這個領域仍有四十間公司，」黃仁勳對柯克說。「五年內，只會剩下三間公司：一個具有主導地位的大公司、一個在後面苦苦追趕的老二，以及一個想要顛覆前兩者的小公司。」由此可見，多年來黃仁勳在內心深處，其實一直都想要成為那個主導者。

事實上，黃仁勳1963 年2 月生於臺北，幼年就和家人移居海外，但仍和出生地保持連結。黃仁勳奮發向上、直率熱情、不肯認輸。儘管他在美國生活超過五十年，依然沒有完全被美國同化。「你永遠都是個移民，」他最初接受我訪談時就曾這麼說。黃仁勳告訴我，在內心深處，他還是認為自己是臺灣人。

而黃仁勳在三十歲時，也就是1993 年，和人共同創立了輝達。這間公司最初設計電玩遊戲用的晶片。隨著遊戲對晶片效能的要求不斷提升，設計也愈來愈複雜，原來的晶片代工廠已經無法滿足輝達的需求。1990 年代末期，黃仁勳向台積電尋求協助。但當時輝達規模很小，台積電業務人員對他不理不睬。直到黃仁勳親自寫信給台積電董事長張忠謀，兩人才搭上線，而這段故事才釋出、就立刻成為市場投資人目光的焦點。

輝達執行長黃仁勳。天下文化／提供
輝達執行長黃仁勳。天下文化／提供

台積電 輝達 黃仁勳

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