仁寶攬伺服器、水冷高手 陳瑞聰：這次一定要跟上！

仁寶（2324）將AI伺服器及車用電子列為營運第三支腳，今年新成立基礎建設系統事業群（Infrastructure System Business Group）為第三BG，部署重兵800人，延攬多位伺服器業界資歷20年好手，從機構到散熱提供一條龍解決方案，董事長陳瑞聰制訂三年計畫，並預告仁寶「這次一定要跟上」成AI伺服器業界領先群。

陳瑞聰2024年5月接掌仁寶董事長大位後，選派集團第一位外籍總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）展開新政，旋即在6月舉行大會宣示3年轉型計畫，陳瑞聰15日表示，仁寶在PC有好的基礎，智慧裝置也有不錯規模，但欠缺第三隻腳，未來兩年將很快在AI伺服器跟車用電子快速成長。

他指出，仁寶車用電子業務在以前是扮演Tier 2供應商，2024年已經成為Tier 1供應鏈，直接面對歐洲汽車原廠，配合客戶要求，去年擴充波蘭工廠，更早在2023年就買下泰金寶位於印第安納州的車用工廠。仁寶車用電子業務2024年營收比1%。

仁寶伺服器營收比重2%，其中，AI伺服器營收比2024年僅5%以下，今年要目標拉高至15~20%，為加速推進AI伺服器業務，聚集好手，仁寶除跟NVIDIA合作開發MGX架構伺服器，支援19吋機櫃，也展示氣冷、直接液冷（DLC）、單相浸沒式液冷）及AMD伺服器。

至於為何先開發MGX平台？Anthony指出，仁寶第一步先獲得NVIDIA的支持參與MGX平台開發，目前大型LLM跟AI訓練資源都集中在四大CSP業者身上，而推論及小型AI模型（SLM）訓練則很適合使用MGX，這讓仁寶有機會從純幫品牌代工伺服器主機板生意跨入MGX L10～L11的白牌系統市場，有助於營收擴張。

他表示，未來不只是二三線客戶，長期仁寶也期望朝一線客戶邁進，客戶廣泛包含歐美地區，他表示仁寶跟NVIDIA合作關係超過15年以上，雖在AI伺服器合作沒這麼久，但AI伺服器絕對是一個有大機會的「雪球」。

仁寶增第3事業群，多位廣達好手加入

仁寶原本是個人電腦事業群(PCBG)、智慧裝置事業群(SDBG)兩大事業群，伺服器放在PC事業群之下，為壯大第三隻角實力，組織也罕見大變革，今年新成立基礎建設系統事業群（Infrastructure System Business Group）為第三BG與其他兩事業群齊頭並列，並延攬在緯創（3231）、廣達（2382）、浪潮服務累計近20年資歷的張耀文擔任事業本部副總，另延攬在散熱模組大廠雙鴻（3324）服務的陳恆隆，以及服務廣達近20年後來加入ARM陣營Ampere 的張添榮。

在AI伺服器業務上，陳瑞聰坦言過去布局稍微落後，未來要短時間內成為業界領先群，「這次一定要跟上！」仁寶除與AMD、Nvidia、英特爾合作，也會把握機會跟一線ASIC客戶合作開發專用伺服器，除Tier 2~3線客戶，也會爭取一線CSP客戶機會，2025年AI伺服器占總伺服器營收比估15~20%。

張耀文表示，DLC液冷方案已經出貨東北亞客戶，並在台灣及越南建立伺服器生產基地，由於液冷是重要趨勢，未來集團也會朝關鍵零組件自製發展，但不排除是集團子公司切入水冷板、快接頭、分歧管、CDU液冷分配裝置等裝置，目前先出貨H系列伺服器，後續B系列伺服器會在第二季跟上。

陳瑞聰表示，2024年是轉型年，2025年是重要變革年，未來仁寶要朝「創新年輕」轉型，人才是資產，要更快聚集年輕優秀人才，建立強大的基礎，目前已經擬訂70幾項AI路徑圖，將全面擁抱AI，據了解，仁寶從業務財務到人資，都全面計畫引入AI工具，超過600人參與Copilot計畫。