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傳黃仁勳來台前先赴中國 輝達未證實保密到家

中央社／ 台北15日電
輝達執行長黃仁勳。聯合報資料照片
輝達執行長黃仁勳。聯合報資料照片

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於本週來台參加17日舉辦的台灣分公司尾牙，根據外媒報導，在美中科技戰升溫之際，黃仁勳今天將先前往中國深圳與員工一起慶祝農曆新年，再到上海和北京視察，外界關注是否將與中國政府高層會面。

輝達未證實也未公布黃仁勳相關行程，對這次兩岸之旅保密到家。

黃仁勳低調訪中的時間點，恰巧落在美國拜登政府13日宣布將分3級管制人工智慧（AI）晶片出口的數天後，第1級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制；這波管制也限制「封閉式AI模型權重」出口，不得對中國等被列為第3級的國家提供運算能力強大的AI模型，使得美中2大陣營更加壁壘分明。

公司文件顯示，輝達約56%營收來自美國以外的客戶，中國約占銷售額17%。輝達負責政府事務的副總裁芬克爾（Ned Finkle）直言，出口限制「可能破壞全球創新和經濟成長」，並將「削弱美國的領導地位」。

市場傳出，黃仁勳本週來台參加輝達台灣分公司尾牙之際，也將與台灣供應商高層會面，包括鴻海、廣達、英業達、華碩、技嘉、微星都入列，不過被點名的供應商皆三緘其口。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）14日在尾牙旺年會受訪表示，仁寶伺服器業務取得相當顯著的進展，持續深化與輝達的合作；自己與黃仁勳相識多年，對於黃仁勳在美國消費性電子展（CES）演講提出的遠見，他感到印象深刻，期待本週能碰面。

美國 輝達 黃仁勳

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