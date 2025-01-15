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台積電法說會在即 統一投顧說這三檔 ETF 含積量高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）將於16日舉行法人說明會，統一投顧總經理廖婉婷表示，新台幣走貶有利台積電毛利率提升，第1季可望淡季不淡，法人有機會上修台積電2025年獲利預估。

統一投顧在其YouTube頻道也挑出三檔持有台積電比例高的ETF。

https://www.youtube.com/watch?v=JH8GlnVDFjQ

台積電 新台幣 毛利率

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