美 AI 晶片三級管制掃到權王 超微、英特爾等壓力大增

拜登政府卸任前祭出AI晶片出口三級管制，最快一年後上路，震撼全球，多家法人機構隨即發出美國新管制影響報告，直言將對台積電，以及台積電（2330）的大客戶如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾、邁威爾、博通等AI晶片廠將構成壓力，需密切關注後續影響。

拜登政府祭出「人工智慧擴大出口控制框架」的臨時最終規則，將出口管制區域分為三級，並設120天公眾意見徵詢期，業界仍有約一年緩衝調整以符合新規。

美方指出，該方案將確保最先進AI訓練基礎設施留在美國及盟友，並推動AI技術安全應用與全球布局。先前輝達已公開反對此做法。

法人看美國AI晶片出口三級管制

由於美方新規範牽涉範圍大，堪稱歷來最嚴格的管制令，法人圈連夜趕出分析報告。綜合多家法人機構觀點，普遍認為台積電先進製程需求與輝達、超微等半導體巨頭密切相關，若出口受限，將直接影響台積電出貨及業績。

此外，美方新管制措施將增加雲端服務供應大廠在非盟友國家部署AI基礎設施的成本與複雜性，供應鏈整體影響須持續觀察。

就三級管制來看，法人分析，美國官方政策有意加強管制中國大陸，但仍可能誤傷盟友及美國企業的出口區域。以輝達來看，該公司區域銷售美國比重約40%至45%、台灣近20%、新加坡19%、中國大陸17%，一般認為新加坡的GPU銷售可能與中國大陸有相當關連性。

法人分析，美國規範三級的區域來看，推估新禁令對應AI自由市場約50%至55%，近20%市場直接受限，其餘25%至30%則有限制性須提出申請獲准，對輝達銷量難免受影響。

此外，AI算力是關鍵，而高速傳輸晶片終將被關注，博通銷售來自中國大陸占比高達32%、新加坡為12%，固然不全與AI有關，但仍將是市場討論重點。



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