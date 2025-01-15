美 AI 晶片三級管制掃到權王 超微、英特爾等壓力大增
拜登政府卸任前祭出AI晶片出口三級管制，最快一年後上路，震撼全球，多家法人機構隨即發出美國新管制影響報告，直言將對台積電，以及台積電（2330）的大客戶如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾、邁威爾、博通等AI晶片廠將構成壓力，需密切關注後續影響。
拜登政府祭出「人工智慧擴大出口控制框架」的臨時最終規則，將出口管制區域分為三級，並設120天公眾意見徵詢期，業界仍有約一年緩衝調整以符合新規。
美方指出，該方案將確保最先進AI訓練基礎設施留在美國及盟友，並推動AI技術安全應用與全球布局。先前輝達已公開反對此做法。
由於美方新規範牽涉範圍大，堪稱歷來最嚴格的管制令，法人圈連夜趕出分析報告。綜合多家法人機構觀點，普遍認為台積電先進製程需求與輝達、超微等半導體巨頭密切相關，若出口受限，將直接影響台積電出貨及業績。
此外，美方新管制措施將增加雲端服務供應大廠在非盟友國家部署AI基礎設施的成本與複雜性，供應鏈整體影響須持續觀察。
就三級管制來看，法人分析，美國官方政策有意加強管制中國大陸，但仍可能誤傷盟友及美國企業的出口區域。以輝達來看，該公司區域銷售美國比重約40%至45%、台灣近20%、新加坡19%、中國大陸17%，一般認為新加坡的GPU銷售可能與中國大陸有相當關連性。
法人分析，美國規範三級的區域來看，推估新禁令對應AI自由市場約50%至55%，近20%市場直接受限，其餘25%至30%則有限制性須提出申請獲准，對輝達銷量難免受影響。
此外，AI算力是關鍵，而高速傳輸晶片終將被關注，博通銷售來自中國大陸占比高達32%、新加坡為12%，固然不全與AI有關，但仍將是市場討論重點。
延伸閱讀
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Switch 2配件商官網放新機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言