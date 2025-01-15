台積電CoWoS砍單傳言再起

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

日前傳出輝達砍單台積電CoWoS消息，相關供應鏈直言：「沒聽說」的談話還言猶在耳，野村證券立馬又發出最新報告點名輝達因多項產品需求放緩，將大砍在台積電（2330）、聯電（2303）等CoWoS-S訂單量高達八成，預計將導致台積電營收減少1%至2%。

野村半導體產業分析師鄭明宗指出，輝達Hopper平台晶片停產、最新GB200A需求有限，加上GB300A需求緩慢，是輝達大幅削減2025年在台積電、聯電的CoWoS-S預訂量的原因，預估每年減少5萬片CoWoS-S需求，將導致台積電營收減少1%至2%。

不過，鄭明宗表示，雖CoWoS-S遭大砍單，仍預期AI將帶領台積電今年營收成長，貢獻占比高於20%，因此依維持台積電「買進」評等、目標價1,400元不變。

針對本季營收預估，鄭明宗認為將季減6%，年增24%，季衰退主因在於季節性因素，不過由於AI GPU與ASIC產能提升及蘋果最新平價iPhone SE 4上市，使得季節性影響因素降低。

年增部分與彭博預測的27%相比則較低，主要由於台積電去年第4季營收超越預期，加上美國政府新AI出口規範可能造成負面影響，導致不同國家的GPU採購量可能受到限制，以及CoWoS-S訂單恐下滑。

在AI以外部分，儘管經濟復甦緩慢，但由於供應鏈建置已相當審慎，相信非AI需求下修幅度有限。

CoWoS 台積電 營收

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