台積咬蘋果「美國製造」大躍進 A16處理器最快本季量產
台積電「美國製造」再邁步。外電報導，台積電（2330）在美國亞利桑那州新廠為蘋果生產的晶片驗證已進入最後階段，最快本季可望啟動商用量產首批晶片。
台積電將於明（16）日舉行法說會，現為法說會前緘默期。一般預料，美國新廠量產進度將是法說會的重點之一。
業界傳出，美國生產成本至少比台灣廠高三成，綜合考量美國準總統川普政策、生產成本較高、先進製程產能供不應求等多重因素，台積電不僅美國廠報價看增，在整體先進製程報價2025年也可望因供不應求而全面看增，即使如此，美國新廠首批4奈米產能已全被客戶預訂。
外媒點名，蘋果正驗證台積電首批「美國製造」4奈米製程的蘋果A16處理器，已進入最後階段，最快本季啟動商用量產首批晶片。台積電自家完成品質測試，量產也已「準備好了」，美國製造晶片的效能與台灣台南廠的產品一致。
除了蘋果，台積電大客戶輝達（NVIDIA）和超微（AMD）也在台積電美國新廠下單晶圓測試生產。不過，這些在美國生產的處理器晶片仍將送回台灣進行封裝，台積電的美國合作夥伴艾克爾（Amkor）正在建設封裝設施。
一旦台積電美國新廠成功商用量產，象徵美國本土生產晶片的重大勝利。台積電原本計劃2024年量產，但因缺工、供應鏈延後蓋廠較不完整、成本較高且許可申請比預期還久等因素而延後。
此外，台積電美國新廠的學習曲線雖比預期還長，但目前營運順暢。目前新廠擁有超過2,000名員工，包括來自台灣的資深有經驗的工程師、以及積極在美國校園招募的大學畢業生。
知情人士說，退伍軍人在強化美國製造能力上扮演關鍵角色，因不少人都具備機械和電子工程技能，而且擁有高度的工作紀律，能遵循運作先進晶片廠所需的標準運作程序。台積電因此也求助擔任技術人員的美國退伍軍人，協助處理日常營運和生產。
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