台積咬蘋果「美國製造」大躍進 A16處理器最快本季量產

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者尹慧中／綜合報導
外電報導，台積電在美國亞利桑那州新廠為蘋果生產的晶片驗證已進入最後階段。 (路透)
外電報導，台積電在美國亞利桑那州新廠為蘋果生產的晶片驗證已進入最後階段。 (路透)

台積電美國製造」再邁步。外電報導，台積電（2330）在美國亞利桑那州新廠為蘋果生產的晶片驗證已進入最後階段，最快本季可望啟動商用量產首批晶片。

台積電將於明（16）日舉行法說會，現為法說會前緘默期。一般預料，美國新廠量產進度將是法說會的重點之一。

業界傳出，美國生產成本至少比台灣廠高三成，綜合考量美國準總統川普政策、生產成本較高、先進製程產能供不應求等多重因素，台積電不僅美國廠報價看增，在整體先進製程報價2025年也可望因供不應求而全面看增，即使如此，美國新廠首批4奈米產能已全被客戶預訂。

外媒點名，蘋果正驗證台積電首批「美國製造」4奈米製程的蘋果A16處理器，已進入最後階段，最快本季啟動商用量產首批晶片。台積電自家完成品質測試，量產也已「準備好了」，美國製造晶片的效能與台灣台南廠的產品一致。

除了蘋果，台積電大客戶輝達（NVIDIA）和超微（AMD）也在台積電美國新廠下單晶圓測試生產。不過，這些在美國生產的處理器晶片仍將送回台灣進行封裝，台積電的美國合作夥伴艾克爾（Amkor）正在建設封裝設施。

一旦台積電美國新廠成功商用量產，象徵美國本土生產晶片的重大勝利。台積電原本計劃2024年量產，但因缺工、供應鏈延後蓋廠較不完整、成本較高且許可申請比預期還久等因素而延後。

此外，台積電美國新廠的學習曲線雖比預期還長，但目前營運順暢。目前新廠擁有超過2,000名員工，包括來自台灣的資深有經驗的工程師、以及積極在美國校園招募的大學畢業生。

知情人士說，退伍軍人在強化美國製造能力上扮演關鍵角色，因不少人都具備機械和電子工程技能，而且擁有高度的工作紀律，能遵循運作先進晶片廠所需的標準運作程序。台積電因此也求助擔任技術人員的美國退伍軍人，協助處理日常營運和生產。


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