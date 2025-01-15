輝達拉警報！GB200 AI伺服器頂規版出貨不妙
陸系分析師示警，輝達GB200 AI伺服器最高規NVL 72版本量產能見度低，原預期今年出貨5萬到8萬櫃，現在調降至2.5萬到3.5萬櫃，最高降幅超過腰斬，遠不如預期。
陸系外資指出，回顧先前市場預期的GB200 NVL 72版本量產時程，從一開始的2024年9月，之後遞延至2024年12月，後來又延到今年首季，最新預估為今年第2季，數次延期的結果，就是出貨量將低於預期，進而影響市場信心。
陸系外資預估，今年GB200 NVL 72版本出貨可能僅2.5萬至3.5萬櫃，顯著低於去年市場情緒最樂觀時預期的5萬至8萬櫃。
陸系外資指出，一般伺服器從開案到大量出貨，一般規格升級需一到1.5年，若牽涉平台升級或關鍵技術升級則需要1.5到二年。GB200 NVL 72為顯著提升算力，採用多種少有量產經驗的高規技術，開發難度遠高於一般伺服器。即使輝達整合全球伺服器供應鏈的頂尖開發資源，開發時間仍需1.5到二年。對照GB200 NVL 72數次延期紀錄，延期主因明顯是開發時間不足。
陸系外資表示，GB200 NVL 72開案時間是2023年第4季，以合理開發時間1.5到二年推估，2025年第2季為合理且樂觀的預期，即使再延後到下半年也不意外。
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