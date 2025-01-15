輝達拉警報！GB200 AI伺服器頂規版出貨不妙

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

陸系分析師示警，輝達GB200 AI伺服器最高規NVL 72版本量產能見度低，原預期今年出貨5萬到8萬櫃，現在調降至2.5萬到3.5萬櫃，最高降幅超過腰斬，遠不如預期。

陸系外資指出，回顧先前市場預期的GB200 NVL 72版本量產時程，從一開始的2024年9月，之後遞延至2024年12月，後來又延到今年首季，最新預估為今年第2季，數次延期的結果，就是出貨量將低於預期，進而影響市場信心。

陸系外資預估，今年GB200 NVL 72版本出貨可能僅2.5萬至3.5萬櫃，顯著低於去年市場情緒最樂觀時預期的5萬至8萬櫃。

陸系外資指出，一般伺服器從開案到大量出貨，一般規格升級需一到1.5年，若牽涉平台升級或關鍵技術升級則需要1.5到二年。GB200 NVL 72為顯著提升算力，採用多種少有量產經驗的高規技術，開發難度遠高於一般伺服器。即使輝達整合全球伺服器供應鏈的頂尖開發資源，開發時間仍需1.5到二年。對照GB200 NVL 72數次延期紀錄，延期主因明顯是開發時間不足。

陸系外資表示，GB200 NVL 72開案時間是2023年第4季，以合理開發時間1.5到二年推估，2025年第2季為合理且樂觀的預期，即使再延後到下半年也不意外。

伺服器 外資

延伸閱讀

輝達AI導入醫療保健產業 加速藥物與基因研究

輝達落腳基隆？謝國樑口中場址曾招商興建旅運商業大樓

各縣市瘋搶輝達總部落腳 台電：一定會滿足產業用電

說太快洩輝達總部設台北 國發會急澄清：由公司公布

相關新聞

AI時代 簡立峰：產業整併潮將至

生成式ＡＩ時代來臨，Appier獨立董事簡立峰昨說，隨著ＡＩ（人工智慧）發展，今年全球軟體產業將會看到大整併；此外，法律...

美新晶片禁令 法人：台積恐承壓

拜登政府卸任前祭出ＡＩ晶片出口三級管制，最快一年後上路，多家法人機構隨即發出新管制措施影響報告，直言將對台積電，以及輝達...

台達電大籌資衝全球製造 首次發行海外可交換公司債

台達電海外大籌資，昨（14）日宣布將首次發行5.25億美元（約新台幣175億元）海外可交換公司債（Exchangeabl...

台達電銀彈上膛 擴產更有底氣

地緣政治議題牽動供應鏈全球布局，台達電近年加速海外擴建腳步，強化全球接單競爭力，法人看好，台達電發動5.25億美元（約新...

輝達又爆GB200機櫃過熱 協力廠強調不受影響

輝達（NVIDIA）再傳利空。美國媒體報導，首批搭載輝達最新GB200的AI伺服器機櫃，出現過熱與晶片互聯方式出狀況等問...

輝達拉警報！GB200 AI伺服器頂規版出貨不妙

陸系分析師示警，輝達GB200 AI伺服器最高規NVL 72版本量產能見度低，原預期今年出貨5萬到8萬櫃，現在調降至2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。