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全球5G用戶 2027年超越4G

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

世界行動通訊大會（MWC）是全球通訊業界年度大事，未來的行動趨勢也是關注焦點，近期愛立信發布《愛立信行動趨勢報告》預告未來趨勢，看好全球5G用戶將在2027年超越4G，而全球6G首批商用網路將在2030年展開布建。

該報告指出，全球2024年第3季5G用戶數增加1.63億，總數來到21億，2027年5G用戶將與4G黃金交叉，成為主導技術，2030年底全球5G行動用戶將達63億。愛立信也預告，首批6G商用網路部署預計2030年開始，而5G SA和5G Advanced是邁向6G的基礎。

台灣愛立信總經理周大企表示，6G網路是一個立體的網路，且將共創虛實整合屆，而5G技術從NSA（非獨立組網）跨向SA（獨立組網），更走向5G Advanced，就奠定邁向6G網路的關鍵，從5G的基礎跨向6G，將擴展這些能力，帶來全新功能。

周大企指出，6G將會實現自由化移動，包含無人機，空域中的各種裝置，打造陸海空無線連接的全球網路，整合感測能力，建構空間數據，自動化移動、彈性連結，混合實境，同時物聯網裝置結合AI與運算能力，將提供數位化任何流程的平台，建構大規模的數位孿生。

愛立信強調，全球固定無線接入（FWA）是僅次於增強型行動寬頻（eMBB）的第二大5G應用案例，2024年用戶端設備（CPE）出貨量達3,700萬，年增率23%，而台灣廠商在5G FWA的室內、戶外用戶端設備都有生產製造能力及優勢，預計在2030年底，全球FWA連接數量將達到3.5億，其中近80%為5G FWA。

近年台灣網通廠商智易（3596）、中磊（5388）、明泰（3380）、康全（8089）、神準（3558）均切入5G FWA產品，並分別打入美、印等關鍵市場。

5G 6G

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