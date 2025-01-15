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AI時代 簡立峰：產業整併潮將至

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

生成式ＡＩ時代來臨，Appier獨立董事簡立峰昨說，隨著ＡＩ（人工智慧）發展，今年全球軟體產業將會看到大整併；此外，法律業、會計業、顧問業也都因為ＡＩ工具陸續浮現，接下來也會看到整併潮。

不只如此，金融業也開始陸續導入ＡＩ工具。簡立峰觀察，「生成式ＡＩ率先衝擊到的是顧問業、內容產業，而金融業是知識型產業，也會受到衝擊，因為金融業的任何流程都可以用生成式ＡＩ。」這也就意味著當生成式ＡＩ工具愈來愈成熟時，金融業內部許多流程、員工職務會被生成式ＡＩ取代。

人工智慧 軟體 金融業

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