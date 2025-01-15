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前進MWC 電信三雄衝國際合作

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
2025年MWC將於3月登場，中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大董事長蔡明忠今年將帶隊參加。（路透）
2025年MWC將於3月登場，中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大董事長蔡明忠今年將帶隊參加。（路透）

世界行動通訊大會（MWC 2025）3月登場，中華電信（2412）董事長簡志誠、台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠將帶隊參加。中華電信已預告將攜手新加坡電信秀出5G切片創新應用；市場預期，電信三雄將在MWC與國際大廠愛立信、諾基亞等簽訂合作備忘錄，擴大國際合作。

MWC 2025將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行，今年以「Converge・Connect・Create（融合、連接、創造）」為主題，將吸引全球上千家知名企業參加，展出最新技術、產品及解決方案，涵蓋5G、6G、AI、物聯網、智慧城市、AR、VR、機器人、無人機等。

中華電信將董事長簡志誠將帶隊前往。中華電信日前預告，將攜手國際合作夥伴新加坡電信（Singtel），在MWC共同展出5G切片創新應用服務的成功案例。

中華電信表示，與新加坡電信在2024年完成Paragon平台建置後，2025年將深化合作，打造5G切片創新應用服務，已應用於台南建城400周年紀念活動中的「元宇宙馬拉松」，面對大量人潮，仍能提供穩定流暢的直播服務。雙方將此案例搬上MWC舞台，也會在今年3月智慧城市展中，攜手泰國AIS電信展出最新應用案例。

台灣大董座蔡明忠繼2023年、2024年赴MWC，今年亦將再訪，與總經理林之晨率領技術長兼法規長揭朝華、個人用戶事業商務長林東閔、企業服務事業商務長朱曉幸、永續品牌公關副總劉麗惠等人在MWC與國際大廠交流，拓展商業合作機會。

遠傳則將由執行副總層級率隊前往，並在MWC與國際業者進行重要交流。近年電信三雄參加MWC均擴大與國際業者合作，並將MWC看到的新趨勢帶回台灣市場。

2024年中華電信在MWC分別宣布與高通、愛立信、諾基亞簽署合作備忘錄，擴大合作包含節能5G綠色網路、5G Advanced相關技術發展，如延展實境（XR）與媒體應用、工業自動化應用、5G輕量版、AI驅動的網路節能方案等。

台灣大去年與諾基亞簽署「5G開放應用服務合作備忘錄」，引進新一代諾基亞5G網路解決方案，導入AI最高降低近40%用電量。遠傳去年除與愛立信簽訂「B5G AI永續網路演進合作備忘錄，深化B5G、AI合作，更攜手微軟合作AI防詐。

5G MWC 中華電信

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