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美新晶片禁令 法人：台積恐承壓

聯合報／ 記者尹慧中陳熙文、編譯葉亭均／綜合報導

拜登政府卸任前祭出ＡＩ晶片出口三級管制，最快一年後上路，多家法人機構隨即發出新管制措施影響報告，直言將對台積電，以及輝達、超微、英特爾、邁威爾、博通等ＡＩ晶片廠將構成壓力，需密切關注後續影響。

白宮十三日針對ＡＩ晶片分級管制頒布新規，第一級為不受限的國家，得以自由進出口晶片；第二級為大部分國家，對進出口數量設上限，須與美國簽訂協定才能調整；第三級為限制性國家，包括俄羅斯和中國大陸，禁止對其出口先進ＡＩ晶片。新規將有一二○天的時間供外界提出意見，也給業界一年時間調整，以符合新的安全標準。

由於美方新規範牽涉範圍大，堪稱歷來最嚴格的管制令。綜合多家法人觀點，普遍認為台積電先進製程需求與輝達、超微等半導體巨頭密切相關，若出口受限，將直接影響台積電出貨及業績。此外，新制將增加雲端服務供應大廠在非盟友國家部署ＡＩ基礎設施的成本與複雜性，供應鏈整體影響須持續觀察。

就三級管制來看，法人分析，美國官方政策有意加強管制中國大陸，但仍可能誤傷盟友及美國企業的出口區域。以輝達為例，輝達銷售美國比重約百分之四十至四十五、台灣近百分之廿、新加坡百分之十九、中國大陸百分之十七，一般認為新加坡的ＧＰＵ銷售可能與中國大陸有相當關連性。

然而，法案仍需等一二○天的徵詢期，屆時川普是否全盤接受拜登的政策也引發市場關注。美國商務部長蒙多表示，徵詢期非常長，「我預期下任政府可能根據徵詢意見做出調整」。

從川普過去反對拜登ＡＩ行政命令及管制ＡＩ措施紀錄來看，川普政府可能在這項措施生效前，就予以撤銷或調整。二○二三年十月，拜登政府發布一項ＡＩ行政命令，要求企業在開發更先進的ＡＩ系統版本時，須告知政府並提供測試結果，川普去年以撤銷這項命令為競選主軸之一。

白宮國安顧問蘇利文則說，川普應會維持這項ＡＩ晶片出口管制，雖可能調整細節，但核心預料不變，因為兩黨都擔心中國大陸追求先進技術帶來國安隱憂。

台積電 晶片

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