台達電銀彈上膛 擴產更有底氣
地緣政治議題牽動供應鏈全球布局，台達電（2308）近年加速海外擴建腳步，強化全球接單競爭力，法人看好，台達電發動5.25億美元（約新台幣175億元）海外大募資，伴隨銀彈上膛，後續全球布局將更有底氣。
談到全球布局動態，台達電董事長鄭平日前表示，泰國及印度產能將有很大成長，尤其是泰國，接下來是美國及東歐等地擴張，以支應全球區域製造需求。AI伺服器、資料中心、電動車等應用為重要驅動力。
目前台達電來自中國大陸產能占比約60%，長期目標維持50%至60%，預期重慶將是下一個很大的生產基地。
台達電財報顯示，過去連四年資本支出維持逾200億元高檔水準，去年至第3季底資本支出263億元，逼近2023全年278億元，主要支出包括向南山人壽購買瑞光路兩棟大樓48億元、台元科學園區及日本購置辦公大樓等支出。外界估計，台達電2024全年資本支出將首度突破300億元大關、達368億元以上，改寫新猷。
美國準總統川普上任後，帶動美國製造需求，美國投資成為各科技大廠投資布局重中之重，近年台達電搶搭美國擴大基礎建設利多政策列車，資料中心、電動車、充電樁等能源基礎設施等需求強勁，累計已斥資數十億元投入德州及底特律等地擴產並加大研發能量。
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