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明年科技預算1,800億 再創高…推動信賴產業、晶片台灣隊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會主委吳誠文表示，政府要持續強化科技前瞻布局，初步規劃2026年科技預算1,800億元，有望再創新高。聯合報系資料照
國科會主委吳誠文表示，政府要持續強化科技前瞻布局，初步規劃2026年科技預算1,800億元，有望再創新高。聯合報系資料照

國科會主委吳誠文昨（14）日表示，面對AI火速發展、供應鏈重組、淨零減碳、科技競逐等挑戰，政府要持續強化科技前瞻布局，初步規劃2026年科技預算1,800億元，有望再創新高，年增12.9%，將投入推動五大信賴產業、建構晶片台灣隊等計畫。

國科會昨日舉行委員會議，通過「115年度政府科技發展重點規劃」，委員們對此並無異議，國科會接下來將展開細部規劃。114年度國科會籌編科技預算1,595億元（不包含國防科技與特種基金），已改寫歷史紀錄。

吳誠文在會後記者會上表示，明年科技預算將用以推動五大信賴產業、國家希望工程、主權AI，並建構晶片台灣隊（Chips Team Taiwan），讓台灣半導體的優勢連結本土產業需求，納入軟硬系統整合開發，為台灣打造安全且具韌性的供應鏈，進一步對接國際市場、行銷全球。

吳誠文表示，台灣也要建立自己的大型語言模型、主權AI，希望為台灣未來產業推展奠定基礎，並以AI+晶片的雙驅力進一步捲動百工百業蓬勃成長，落實賴總統打造台灣成為「人工智慧之島」的願景目標。

針對朝野財劃法爭議，吳誠文也坦言，2025年預算已不可能重編，若財劃法修正案今年實施，將是大災難，呼籲立法院慎重考量。

至於2026年科技預算初步規畫1,800億元，吳誠文說，若是未來朝野在財劃法達成折衷共識，國科會將再做調整，原則上基礎研究部分不會更動，但政策性則會依優先性來調整。

吳誠文強調，全球政經變革劇烈、國際氣候變遷日益嚴峻、AI火速推進，面臨供應鏈重組、淨零減碳、科技競逐等各項挑戰，政府要做科技的後盾，將持續強化科技前瞻布局，他認為，必須持續加大科技研發力道。

AI 晶片 財劃法

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