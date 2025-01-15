台達電大籌資衝全球製造 首次發行海外可交換公司債

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電。 聯合報系資料照
台達電。 聯合報系資料照

台達電（2308）海外大籌資，昨（14）日宣布將首次發行5.25億美元（約新台幣175億元）海外可交換公司債（Exchangeable Bonds），以因應未來AI、智能製造、電動車及能源轉型等關鍵趨勢，擴大全球區域製造需求。

這是台達電近十年來最大單一籌資計畫。

台達電透露，此次籌資主要投入美國德州Plano擴產，以及日前宣布斥資7,100萬美元（約新台幣23.31億元）收購日本上市公司Alps Alpine及其南韓子公司旗下的功率電感及粉末材料業務的生產及研發設備，以及相關專利及智慧財產權等資產，壯大被動元件事業版圖等布局。

台達電昨天代代子公司Delta International Holding Limited B.V.（DIH）公告董事會決議，將發行5.25億美元海外可交換公司債，以充實現有業務及強化未來拓展營運資金。

台達電指出，此次發行海外可交換公司債每張面額20萬美元，票面利率0%，設定2030年1月21日到期。

台達電表示，因應未來AI、智能製造、電動車及能源轉型等關鍵大趨勢，集團正積極擴大全區域製造、研發和銷售、服務等能力，並加速發展下一代基於物聯網的智慧節能解決方案，此次海外可交換公司債發行，預期將有助於DIH營運資金效率最佳化，支持相關業務擴展。

台達電說明，此次海外可交換公司債以所持有的Delta Electronics（Thailand）PCL.（泰達電）股份作為交換標的，初始交換價格為每股187.6泰銖（較參考價格溢價40%）。

依據發行條款和條件，債券持有人將有權行使交換權並初步按每20萬美元本金金額的債券，獲得37,086.3539股泰達電股票，此數量將依據債券發行的條款和條件進行調整。

上述債券持有人的權利亦包括、但不限於依據發行條款和條件，有權要求DIH在發行屆滿三年當日，以本金106.31%的金額贖回債券持有人全部或部分的債券。

台達電財報顯示，2022年以來合計發行七次國內無擔保公司債，總金額達291億元。

市場人士分析，目前泰達電股價高，此次發行海外可交換公司債，依其轉換價，對發行公司（台達電）有利，同時依目前美元匯率水準，取得的美元換回新台幣更多。

台達電以及子公司DIH、DEI（新加坡）合計持有泰達電股權達63.07%。

泰達電主要業務包括交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲等地，主要生產基地位於泰國、印度及斯洛伐克，是台達電旗下獲利金雞母之一。

台達電昨天股價收410元，上漲10元。


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