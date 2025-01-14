快訊

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

這兩張卡發威！玉山銀再奪11月發卡王 中信銀、永豐銀分居二、三名

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創「越南擴產」確定了 砸12.25億元向金榜購地建廠

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）近年積極布局東南亞市場，並於去年12月20日透過重訊公告，將在越南砸新台幣5.39億元成立100%持股子公司WPVN，並透過該子公司在不超過越南盾9,646億元的額度內，於當地購置面積37.1公頃的土地，用以興建員工宿舍，而團隊14日晚間再度發布重訊，揭露集團實際用於此次投資的金額，加總之後為越南盾9,418億元（約合新台幣12.25億元），較原先公告金額還要少一點。

根據緯創公告顯示，團隊於去（113）年12月20日時，就曾代子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd發布公告，團隊原先預估將以不超過越南盾9,646億元(約當美金37,100仟元)，向金榜工業發展投資建設有限公司取得約37.1公頃之土地使用權資產，不過雙方在正式簽訂契約時，最終敲定的實際簽約金額，則較原先預期低一點，大約落在越南盾9,418億元（約合新台幣12.25億元），因此團隊代子公司發布重訊，以即時更新資訊。

緯創近年為因應地緣政治變局，積極布局非中國大陸產能，2年來瞄準墨西哥、越南等地，積極推動擴廠、擴產計畫，隨著團隊持續以積極的態度，調整全球產能結構，團隊全年也繳出相當亮麗的表現，不僅全年營收突破兆元關卡、年增也達21.1%，展望未來，隨著GPU伺服器新產能已陸續完成擴充，外界看好緯創位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再加上GB200出貨放量之下，將推升2025年整體表現持續升溫。

據悉，緯創仍不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而被股東視為「先知」的董座林憲銘，也提前瞄準「AI伺服器」、「汽車電子」2大領域深入布局，而緯創在他的帶領之下，不僅收穫滿滿商機，更成功拿下輝達（NVIDIA） 、超微（AMD）、英特爾（Intel）等國際代工訂單，而隨著訂單持續增長，緯創經營團隊也持續看好市場的發展，而面對龐大的市場需求，團隊也斥資31億元在竹北打造全新的伺服器產線，並將總部移至新廠區，而該產能也將於首季開出。

新台幣 緯創 越南盾

延伸閱讀

微軟CEO宣布成立AI新團隊 協助客戶打造AI應用程式

川普團隊研議關稅「逐月調高」2至5% 增加談判籌碼

搶搭半導體產業熱潮！楠梓高中邀陽交大團隊 培訓半導體課程種子教師

他不解雙北人寧花30分鐘搭高鐵通勤竹北 網指關鍵：犧牲父親就好

相關新聞

緯創「越南擴產」確定了 砸12.25億元向金榜購地建廠

代工大廠緯創（3231）近年積極布局東南亞市場，並於去年12月20日透過重訊公告，將在越南砸新台幣5.39億元成立100...

仁寶尾牙超幸福！董座加碼「人人有獎」最低1萬 豪撒上億

代工廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，董事長陳瑞聰表示，自己於去年接任董座大位，他除了要謝謝大家一年來...

仁寶年終開獎！人均領2個月全薪 入帳時間全曝光

國內每家科技大廠的「年終獎金」發放時間、額度幾乎都不太一樣，而代工廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，公...

仁寶估今年AI伺服器占伺服器營收15-20% 評估德州設廠

代工大廠仁寶（2324）14日舉辦旺年會，總經理伯納多羅表示，今年AI伺服器占整體伺服器營收占比將達到15%至20%，並...

仁寶陳瑞聰看川普風險：增加大陸以外生產比重 AI伺服器據點看好北美

代工大廠仁寶今日舉辦旺年會，旺年會主題為「聚力向新 智塑未來」，仁寶董事長陳瑞聰偕總經理Anthony Peter Bo...

仁寶：AI伺服器占比拚2成 美國製造考慮德州

代工廠仁寶總經理伯納多羅今天說，人工智慧（AI）伺服器占整體伺服器營收比重，今年將上看15%至20%；為因應美國新政府關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。