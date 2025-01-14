緯創「越南擴產」確定了 砸12.25億元向金榜購地建廠

代工大廠緯創（3231）近年積極布局東南亞市場，並於去年12月20日透過重訊公告，將在越南砸新台幣5.39億元成立100%持股子公司WPVN，並透過該子公司在不超過越南盾9,646億元的額度內，於當地購置面積37.1公頃的土地，用以興建員工宿舍，而團隊14日晚間再度發布重訊，揭露集團實際用於此次投資的金額，加總之後為越南盾9,418億元（約合新台幣12.25億元），較原先公告金額還要少一點。

根據緯創公告顯示，團隊於去（113）年12月20日時，就曾代子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd發布公告，團隊原先預估將以不超過越南盾9,646億元(約當美金37,100仟元)，向金榜工業發展投資建設有限公司取得約37.1公頃之土地使用權資產，不過雙方在正式簽訂契約時，最終敲定的實際簽約金額，則較原先預期低一點，大約落在越南盾9,418億元（約合新台幣12.25億元），因此團隊代子公司發布重訊，以即時更新資訊。

緯創近年為因應地緣政治變局，積極布局非中國大陸產能，2年來瞄準墨西哥、越南等地，積極推動擴廠、擴產計畫，隨著團隊持續以積極的態度，調整全球產能結構，團隊全年也繳出相當亮麗的表現，不僅全年營收突破兆元關卡、年增也達21.1%，展望未來，隨著GPU伺服器新產能已陸續完成擴充，外界看好緯創位於竹北AI智慧園區的全新產能啟動之後，再加上GB200出貨放量之下，將推升2025年整體表現持續升溫。

據悉，緯創仍不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而被股東視為「先知」的董座林憲銘，也提前瞄準「AI伺服器」、「汽車電子」2大領域深入布局，而緯創在他的帶領之下，不僅收穫滿滿商機，更成功拿下輝達（NVIDIA） 、超微（AMD）、英特爾（Intel）等國際代工訂單，而隨著訂單持續增長，緯創經營團隊也持續看好市場的發展，而面對龐大的市場需求，團隊也斥資31億元在竹北打造全新的伺服器產線，並將總部移至新廠區，而該產能也將於首季開出。