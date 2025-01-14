全球手機市場報告出爐 蘋果三星奪前二、小米增速最快
國際數據公司（IDC）14日發表最新《全球季度手機跟蹤報告》初步資料顯示，2024年第4季全球智慧手機出貨量年增2.4%，達到3.31億支，連續第六個季度保持增長。
IT之家報導，2024年全年智慧手機增長6.4%，出貨量達到12.4億支，在經歷兩年的下滑後，全球智慧手機市場出現了強勁復甦。
IDC預計，手機市場將在2025年繼續增長，但因為換機週期繼續延長，過去幾年積壓的換機需求在2024年逐漸得到了釋放，2025年增速將有所放緩。
從廠商排名來看，儘管蘋果和三星在第4季度和全年保持前兩名的位置，但這兩家公司都出現下降，其市場份額也因中國廠商今年的超強增長而縮小 — 這些中國廠商通過專注於低端設備、在中國的快速擴張和發展推動了整體市場的增長。
在蘋果和三星之外，小米在該季度和全年的排名中位列第三，全年是前五名廠商中增長率最高的。傳音排名第四，但該季度與vivo並列，全年與OPPO並列，這三者之間的競爭日益加劇。
IDC EMEA終端設備副總裁Francisco Jeronimo指出，對於中國的智慧手機廠商來說，過去的這個季度尤其引人矚目，包括小米、OPPO、vivo、榮耀、華為、聯想、realme、傳音、TCL和中興實現了一個歷史性的里程碑，因為他們的單季度總出貨量達到了前所未有的高點，第4季占全球智慧手機出貨量的56%。
雖然陸企品牌手機的核心市場仍然是中國大陸和整個亞洲，但得益於其低端和中端產品的強勁表現，這些品牌正在迅速擴大其在歐洲和非洲的影響力。值得注意的是，華為脫穎而出，其大部分出貨量集中在高端和超高端市場，突顯了其在中國大陸的獨特市場定位。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Switch 2配件商官網放新機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言