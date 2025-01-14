全球手機市場報告出爐 蘋果三星奪前二、小米增速最快

國際數據公司（IDC）14日發表最新《全球季度手機跟蹤報告》初步資料顯示，2024年第4季全球智慧手機出貨量年增2.4%，達到3.31億支，連續第六個季度保持增長。

IT之家報導，2024年全年智慧手機增長6.4%，出貨量達到12.4億支，在經歷兩年的下滑後，全球智慧手機市場出現了強勁復甦。

IDC預計，手機市場將在2025年繼續增長，但因為換機週期繼續延長，過去幾年積壓的換機需求在2024年逐漸得到了釋放，2025年增速將有所放緩。

從廠商排名來看，儘管蘋果和三星在第4季度和全年保持前兩名的位置，但這兩家公司都出現下降，其市場份額也因中國廠商今年的超強增長而縮小 — 這些中國廠商通過專注於低端設備、在中國的快速擴張和發展推動了整體市場的增長。

在蘋果和三星之外，小米在該季度和全年的排名中位列第三，全年是前五名廠商中增長率最高的。傳音排名第四，但該季度與vivo並列，全年與OPPO並列，這三者之間的競爭日益加劇。

IDC EMEA終端設備副總裁Francisco Jeronimo指出，對於中國的智慧手機廠商來說，過去的這個季度尤其引人矚目，包括小米、OPPO、vivo、榮耀、華為、聯想、realme、傳音、TCL和中興實現了一個歷史性的里程碑，因為他們的單季度總出貨量達到了前所未有的高點，第4季占全球智慧手機出貨量的56%。

雖然陸企品牌手機的核心市場仍然是中國大陸和整個亞洲，但得益於其低端和中端產品的強勁表現，這些品牌正在迅速擴大其在歐洲和非洲的影響力。值得注意的是，華為脫穎而出，其大部分出貨量集中在高端和超高端市場，突顯了其在中國大陸的獨特市場定位。