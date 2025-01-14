快訊

2004年退出「民金黨」 名嘴祖師爺！第一批地下電台主持人「志明」辭世

全球手機市場報告出爐 蘋果三星奪前二、小米增速最快

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米手機在去年第4季及全年都拿下全球市場第三名。圖／法新社
小米手機在去年第4季及全年都拿下全球市場第三名。圖／法新社

國際數據公司（IDC）14日發表最新《全球季度手機跟蹤報告》初步資料顯示，2024年第4季全球智慧手機出貨量年增2.4%，達到3.31億支，連續第六個季度保持增長。

IT之家報導，2024年全年智慧手機增長6.4%，出貨量達到12.4億支，在經歷兩年的下滑後，全球智慧手機市場出現了強勁復甦。

IDC預計，手機市場將在2025年繼續增長，但因為換機週期繼續延長，過去幾年積壓的換機需求在2024年逐漸得到了釋放，2025年增速將有所放緩。

從廠商排名來看，儘管蘋果和三星在第4季度和全年保持前兩名的位置，但這兩家公司都出現下降，其市場份額也因中國廠商今年的超強增長而縮小 — 這些中國廠商通過專注於低端設備、在中國的快速擴張和發展推動了整體市場的增長。

在蘋果和三星之外，小米在該季度和全年的排名中位列第三，全年是前五名廠商中增長率最高的。傳音排名第四，但該季度與vivo並列，全年與OPPO並列，這三者之間的競爭日益加劇。

IDC EMEA終端設備副總裁Francisco Jeronimo指出，對於中國的智慧手機廠商來說，過去的這個季度尤其引人矚目，包括小米、OPPO、vivo、榮耀、華為、聯想、realme、傳音、TCL和中興實現了一個歷史性的里程碑，因為他們的單季度總出貨量達到了前所未有的高點，第4季占全球智慧手機出貨量的56%。

雖然陸企品牌手機的核心市場仍然是中國大陸和整個亞洲，但得益於其低端和中端產品的強勁表現，這些品牌正在迅速擴大其在歐洲和非洲的影響力。值得注意的是，華為脫穎而出，其大部分出貨量集中在高端和超高端市場，突顯了其在中國大陸的獨特市場定位。

IDC OPPO vivo 三星 小米

延伸閱讀

台積電亞利桑那州廠 傳最快本季啟動商用量產蘋果晶片

陸手機熱銷…小米、vivo增幅耀眼 聯發科大贏家

蘋果AI即將登陸 有影

App Store訴訟案英國開庭 蘋果面臨逾600億元求償

相關新聞

緯創「越南擴產」確定了 砸12.25億元向金榜購地建廠

代工大廠緯創（3231）近年積極布局東南亞市場，並於去年12月20日透過重訊公告，將在越南砸新台幣5.39億元成立100...

仁寶尾牙超幸福！董座加碼「人人有獎」最低1萬 豪撒上億

代工廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，董事長陳瑞聰表示，自己於去年接任董座大位，他除了要謝謝大家一年來...

全球手機市場報告出爐 蘋果三星奪前二、小米增速最快

國際數據公司（IDC）14日發表最新《全球季度手機跟蹤報告》初步資料顯示，2024年第4季全球智慧手機出貨量年增 2....

仁寶年終開獎！人均領2個月全薪 入帳時間全曝光

國內每家科技大廠的「年終獎金」發放時間、額度幾乎都不太一樣，而代工廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，公...

仁寶估今年AI伺服器占伺服器營收15-20% 評估德州設廠

代工大廠仁寶（2324）14日舉辦旺年會，總經理伯納多羅表示，今年AI伺服器占整體伺服器營收占比將達到15%至20%，並...

仁寶陳瑞聰看川普風險：增加大陸以外生產比重 AI伺服器據點看好北美

代工大廠仁寶今日舉辦旺年會，旺年會主題為「聚力向新 智塑未來」，仁寶董事長陳瑞聰偕總經理Anthony Peter Bo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。