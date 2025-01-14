仁寶尾牙超幸福！董座加碼「人人有獎」最低1萬 豪撒上億

代工廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，董事長陳瑞聰表示，自己於去年接任董座大位，他除了要謝謝大家一年來的支持，也要趁此機會犒賞辛苦一年的同仁，因此自己決定要替大家加碼，他說明，若有同仁今晚沒有抽中獎，即可領取1萬元現金獎金，全體同仁「人人都有獎」，據悉，今晚仁寶旺年會席開880桌，與會同仁近萬人，粗估今晚發放的獎金額度達新台幣上億元（新台幣1億560萬元）。

此外，仁寶旺年會慣例的「一把抓」活動，也不缺席，集團總裁許勝雄除了把夫人蔡碧珠請上台，也邀請董事長陳瑞聰、總經理Anthony Peter Bonadero與其夫人上台「現金一把抓」，其中「現金2萬元」一把抓，就抓出超過311位幸運兒，總計發放622萬元，而今年的最大獎「總裁獎」20萬元，則抽出一位越南廠區的同仁，許勝雄則笑稱「要讓她把好運帶回去越南廠區」。

據悉，仁寶這次旺年會除了請來王牌主持人許效舜、蔡尚樺搭擋助陣，並將在下午三點至三點五十五分之間，由韓星李多慧帶頭的「味全龍拉拉隊」，一起到現場替大家帶來精彩絕倫的開場表演；而這次旺年會也邀請了多位實力派唱將，包括頑童（MJ116）、小春（Kenzy）、大淵（MUTA）、瘦子（E.SO）、詹雯婷（Faye）、金曲歌后彭佳慧現身開唱。