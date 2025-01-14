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國科會主委吳誠文：打造晶片台灣隊 聚焦無人機等3領域

中央社／ 台北14日電

國科會打造晶片台灣隊，主委吳誠文今天表示，IC設計、製造、封測廠都會是團隊成員，現正積極鏈結民主國家供應鏈，讓市場需求更明確，目前計畫聚焦太空、無人機、機器人等3大領域的晶片，並會把系統需求與規格，提供給有意願加入的廠商。

國科會今天下午舉辦第13次委員會議，提報115年度政府科技發展重點規劃、科學園區發展與均衡台灣等2項報告案。媒體在會後記者會關心，和碩董事長童子賢等來自產學界的委員，在會中有無發表意見。

吳誠文轉述，今天外部委員對科技預算繼續成長表達支持，並期待公、私部門合作整合資源，鞏固台灣科技領先地位。

吳誠文指出，外部委員也提到，將台灣打造為民主供應鏈要角，關鍵一環在於人才政策配套，若要與國際鏈結，雙語教育非常重要，未來應跨部會推動，比如借鏡科學園區實驗中學雙語部的經驗，擴散雙語人才培育機制。

吳誠文轉述，另有外部委員提醒，空污其實與電力來源有關，目前台灣自主電力資源並不多，大部分需靠進口，因應產業發展需求，台灣須適當提升電力供應，並呼籲政府要考慮善加利用既有核電廠。

對此，吳誠文表示，在新核能議題方面，科技研發不會將之排除在外，也會投入資源供學者研究，但引入新核能的前提，是要兼顧安全、經濟效益，並取得全民共識，且核廢料處理要讓民眾放心。

談及建構晶片台灣隊（Chips Team Taiwan），吳誠文指出，台灣正在積極鏈結民主國家供應鏈，讓市場需求更明確，將聚焦太空科技、包含低軌通訊衛星，以及無人機、機器人等3大領域的晶片，並會將系統需求、規格提供給有意願加入的廠商，「讓它一開始切入就做對方向」。

吳誠文表示，全台灣IC設計廠商只要願意加入，都會是晶片台灣隊一員，同時，製造、封測廠也會是團隊一環，甚至可能延伸到設備、材料業者。

此外，美國政府近日宣布，將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口，藉此將先進運算能力留在美國及盟邦，同時找出更多方式擋下中國取得管道。媒體關切，國科會有無可能調整國家核心關鍵技術清單。

吳誠文回應，基本上，台灣策略方向會與美國同步，且美國是很重要的市場，台灣廠商不會違反美國管制規定。

IC設計 晶片 美國

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