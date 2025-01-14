擷發科去年業績增長近翻倍 今年持續樂觀

IC設計服務與AI軟體設計服務廠擷發科（7796）去年營收成長近一倍，在NFC與AI等應用力道推升下，市場預期，該公司今年業績應能持續增長態勢。

擷發科表示，該公司去年業績成長近一倍，全年營收達6,739萬元，年增94.5％，主要受惠於特殊應用IC（ASIC）與AI相關市場規模持續放大，創造其旗下兩大業務，包括IC設計服務及AI軟體服務平台的布局成果得以展現。

同時，擷發科指出，其NFC與AI軟體平台等應用的解決方案，隨著有設計案件陸續完成進度，相繼有委託設計（NRE）相關收入認列，使得其去年下半業績與上半年及前一年同期相較，均明顯成長。

擷發科也提到，NFC案件即將進入驗收階段，待今年確認晶片達可量產規格，即進入完工階段。