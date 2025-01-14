仁寶年終開獎！人均領2個月全薪 入帳時間全曝光
國內每家科技大廠的「年終獎金」發放時間、額度幾乎都不太一樣，而代工廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，公司窗口向《經濟日報》證實，今年每個人的年終獎金，至少都可以領到至少「兩個月」以上的全薪，團隊透露，仁寶集團的每一位員工在中秋、端午都各自可以領到半個月的月薪，而年終獎金則統一發放2個月的全薪，所以旗下每位員工的年薪、平均可領到「15個月」左右，吸引不少的民眾發文感嘆「真的好幸福！」
仁寶發言體系進一步解釋，仁寶一般都會在農曆過年前（1月中）才公布年終，但今年蛇年的新年、比往年還早一點，也因此公司也把年終公布的日期一併向前調整，於去年十二月底以內部信提前公告，面對年終的額度，發言體系進一步說明，其實每位員工實際入帳的金額，都依職等及考績評級而有所不同，但只要考績分數達標、年終基本就都可以領到兩個月以上。
發言體系表示，每個人最終實際入袋的「年終獎金」，除了會受到自己本身的薪資高低影響，「考績評等」的結果也會造成很大的影響，而個人考績也代表自己去年一整年當中，付出一切努力所獲得的成果，多劃分為「A、B、C」三個等第。有員工透露，自己收到「考績B」而年終大約為14萬元、而他同事拿到考績A則可領大約17.5萬元的獎金，令人感到羨慕不已。
事實上，科技業工作壓力普遍高於一般上班族，且因工時較長、也被外界冠上「爆肝」一詞來形容，而隨著來到年末、吃尾牙（參加旺年會）的季節，大廠員工之間的薪資水準，則成為外界關注的一大焦點。團隊也透露，仁寶今年年終獎金入帳的時間，將在1月28日農曆新年前發放，不過每一年新年時間有先有後，因此每年發放時間並非固定的。
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