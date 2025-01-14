快訊

國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

聯電導入工業4.0有成 南科旗艦廠入選WEF「燈塔工廠」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電位於南科的Fab 12A入選世界經濟論壇「燈塔工廠」。圖／聯電提供
聯電位於南科的Fab 12A入選世界經濟論壇「燈塔工廠」。圖／聯電提供

聯電（2303）今(14)日宣布，位於南科的Fab 12A廠入選世界經濟論壇(World Economic Forum)「全球燈塔工廠網絡」(Global Lighthouse Network)，展現聯電運用工業4.0技術，提高生產力、效率及智慧製造成果。聯電Fab 12A廠不僅是聯電最大的生產與研發基地，更是全球首座榮獲燈塔工廠認證的半導體晶圓代工廠。

全球燈塔工廠是由世界經濟論壇與麥肯錫公司於2018年共同提出，審查方式是由獨立的專家小組，評選出運用人工智慧(AI)、工業物聯網(IIoT)、大數據等技術提升效能與獲利的指標型工廠，評比範圍涵蓋30個國家和35個不同的產業，目前全球累積已有189座燈塔工廠。

聯電於2017年成立專責推動數位轉型的「智慧製造處」，率先以南科作為主要先導示範廠區，並逐步推展至其他生產據點。智慧製造處成立至今，透過將工業4.0技術整合到營運及上下游價值鏈，成功累積超過48件解決方案，其中近95%由聯電自主研發。透過這些解決方案，Fab 12A廠成功縮短57%的設計套件交付時程，提升產品良率至97%，同時增加47% 的工作效率，進而提高客戶黏著度、整體製造效能與產品品質，對企業的營運及獲利做出貢獻。

聯電副總經理吳宗賢表示：「我們很榮幸能夠獲得世界經濟論壇的認可，成為以大規模運用尖端技術於製造業的數位轉型先驅。聯電以工業4.0為永續發展的核心，確保我們在日益競爭的市場中滿足客戶需求。智慧製造不僅可提升員工能力和工作效率，讓同仁專注於更有價值的工作，更在生產過程中優化各項資源使用上，降低對環境的衝擊。身為引領產業數位轉型標竿，聯電也將持續向其他在燈塔工廠網絡中的企業學習。」

聯電致力提供高價值的晶圓特殊製程解決方案，然而由於特殊製程對於規格的要求更趨於嚴格及精確，其複雜度也隨之提升。在工業4.0技術的助力之下，可有效應對特殊製程的複雜度及嚴苛標準，進而提升客戶的黏著度，讓聯電在激烈競爭的市場中脫穎而出，進一步提升企業的整體獲利能力。

聯電運用核心技術的導入和開發應用，推展出多方面的智慧製造專案。其中為了加速客戶產品的上市時程，運用機器學習工具，縮短設計套件交付時程一半以上。再來，為確保光罩的準確性和交付時間即時性，聯電開發了人工智慧平台，藉以精簡公司和客戶及供應商之間的資料處理流程。

聯電

延伸閱讀

外資賣超274億、這檔竟居賣超冠軍 台積電也遭大賣

聯電發行3.29萬張限制員工權利新股 為吸引及留任人才

301調查…使聯電、力積電、世界先進獲利多？達人：即便有轉單也存在變數

外資買超139億 買超冠軍竟是它、台積電則獲連二買

相關新聞

仁寶年終開獎！人均領2個月全薪 入帳時間全曝光

國內每家科技大廠的「年終獎金」發放時間、額度幾乎都不太一樣，而代工廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，公...

仁寶估今年AI伺服器占伺服器營收15-20% 評估德州設廠

代工大廠仁寶（2324）14日舉辦旺年會，總經理伯納多羅表示，今年AI伺服器占整體伺服器營收占比將達到15%至20%，並...

仁寶陳瑞聰看川普風險：增加大陸以外生產比重 AI伺服器據點看好北美

代工大廠仁寶今日舉辦旺年會，旺年會主題為「聚力向新 智塑未來」，仁寶董事長陳瑞聰偕總經理Anthony Peter Bo...

仁寶：AI伺服器占比拚2成 美國製造考慮德州

代工廠仁寶總經理伯納多羅今天說，人工智慧（AI）伺服器占整體伺服器營收比重，今年將上看15%至20%；為因應美國新政府關...

仁寶今舉辦旺年會 AI伺服器布局、AI PC展望成關注焦點

仁寶今日將舉行旺年會，在會前記者會上，預計公司2025年全年營運表現、AI伺服器產品進展、地緣政治觀察、海外布局策略等，...

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 飛行細節曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日中午已正式搭機抵台，並已從桃園國際機場入境，據悉，有「AI教父」之稱的黃仁勳，此次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。