聯電導入工業4.0有成 南科旗艦廠入選WEF「燈塔工廠」

聯電（2303）今(14)日宣布，位於南科的Fab 12A廠入選世界經濟論壇(World Economic Forum)「全球燈塔工廠網絡」(Global Lighthouse Network)，展現聯電運用工業4.0技術，提高生產力、效率及智慧製造成果。聯電Fab 12A廠不僅是聯電最大的生產與研發基地，更是全球首座榮獲燈塔工廠認證的半導體晶圓代工廠。

全球燈塔工廠是由世界經濟論壇與麥肯錫公司於2018年共同提出，審查方式是由獨立的專家小組，評選出運用人工智慧(AI)、工業物聯網(IIoT)、大數據等技術提升效能與獲利的指標型工廠，評比範圍涵蓋30個國家和35個不同的產業，目前全球累積已有189座燈塔工廠。

聯電於2017年成立專責推動數位轉型的「智慧製造處」，率先以南科作為主要先導示範廠區，並逐步推展至其他生產據點。智慧製造處成立至今，透過將工業4.0技術整合到營運及上下游價值鏈，成功累積超過48件解決方案，其中近95%由聯電自主研發。透過這些解決方案，Fab 12A廠成功縮短57%的設計套件交付時程，提升產品良率至97%，同時增加47% 的工作效率，進而提高客戶黏著度、整體製造效能與產品品質，對企業的營運及獲利做出貢獻。

聯電副總經理吳宗賢表示：「我們很榮幸能夠獲得世界經濟論壇的認可，成為以大規模運用尖端技術於製造業的數位轉型先驅。聯電以工業4.0為永續發展的核心，確保我們在日益競爭的市場中滿足客戶需求。智慧製造不僅可提升員工能力和工作效率，讓同仁專注於更有價值的工作，更在生產過程中優化各項資源使用上，降低對環境的衝擊。身為引領產業數位轉型標竿，聯電也將持續向其他在燈塔工廠網絡中的企業學習。」

聯電致力提供高價值的晶圓特殊製程解決方案，然而由於特殊製程對於規格的要求更趨於嚴格及精確，其複雜度也隨之提升。在工業4.0技術的助力之下，可有效應對特殊製程的複雜度及嚴苛標準，進而提升客戶的黏著度，讓聯電在激烈競爭的市場中脫穎而出，進一步提升企業的整體獲利能力。

聯電運用核心技術的導入和開發應用，推展出多方面的智慧製造專案。其中為了加速客戶產品的上市時程，運用機器學習工具，縮短設計套件交付時程一半以上。再來，為確保光罩的準確性和交付時間即時性，聯電開發了人工智慧平台，藉以精簡公司和客戶及供應商之間的資料處理流程。