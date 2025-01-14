仁寶旺年會！董座陳瑞聰高呼：AI PC 領域已成業界 NO.1
代工大廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦尾牙旺年會活動，由去年新上任的董事長陳瑞聰攜手一同上任的總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）兩人率隊現身會前記者會。面對媒體關心旗下AI PC布局狀況，陳瑞聰興奮地向眾人分享「我們在AI PC領域已是NO.1！」他透露，仁寶近幾年不斷朝AI人工智慧領域邁進，其中AI PC是團體去年表現最突出的部分，他直言「我們在AI PC已經成為業界第一」。
陳瑞聰14日正式宣布，「仁寶即日起將全面擁抱AI」，他解釋，現在全球市場都在衝刺AI技術的提升，團隊將從3個層面著手，並期許仁寶在3年內，躍升成為整個業界的「領先群」之一。陳瑞聰指出，團隊將從研發團隊的升級開始著手，透過更多AI應用的布局，讓自家產品的設計精準度提高、不良率降低，讓整個產品的品質全面改善，而團隊在供應鏈經營上，也將積極導入AI。
陳瑞聰表示，目前PC營收的占比仍占高達75%，非PC則占有25%，「而在AI PC方面，我們仍然是最領先的一個」（包括設計及跟他們的合作），而團隊自今年開始，將從旗下產品開始著手升級 ，「今年我們在AI方面開始有一些看得到的成果了，不過這還不夠，我們要繼續以全速邁進」。他直言，自己相信很快大家就會看到團隊的成果，另外，在5G方面則預計將繳出「多倍數」的成長。
仁寶14日旺年會席開共880桌，最大獎20萬元，慣例的「一把抓」加碼則是同仁最期待的環節，今年旺年會現場更有AI伺服器亮相助陣。團隊預計2025年全年營運表現、AI伺服器產品進展、地緣政治觀察、海外布局策略等，都將成為市場關注焦點。仁寶董事長陳瑞聰日前指出，仁寶最大遺憾，就是在這一波伺服器和AI伺服器趨勢中，落後同業很多。未來的決策與資源將集中在AI伺服器，更積極布局雲端服務供應商（CSP）大客戶，目標成為AI伺服器前三大廠商。
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