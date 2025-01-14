仁寶估今年AI伺服器占伺服器營收15-20% 評估德州設廠

代工大廠仁寶（2324）14日舉辦旺年會，總經理伯納多羅表示，今年AI伺服器占整體伺服器營收占比將達到15%至20%，並透露AI伺服器未來會在北美建置產能，正密切評估德州設廠。

伯納多羅指出，去年仁寶面對非常多巨大的改變，也有很多機會，全球環境劇烈變化，仁寶採取非常有彈性的作法，很多策略也展現成功，包括拓展越南生產基地等全球製造布局，及迎接地緣政治變化等變數。

隨著去年開始推展變革，伯納多羅說，今年將是重要變革的一年，要迎接非常多變數，「但我們已經準備好，提供客戶更多元的生產基地及自動化、數位化等，及廣泛的AI產品應用，相信這只是AI的起點，就像網路剛興起的年代」。

伯納多羅表示，仁寶接下來將進行非常多投資，包括AI整合內部產品開發等，未來在PC產業也有非常多的機會，雖然過去一年換機潮並未發生，但相信接下來的一年可以期待，2025年市場會有更多的成長，預估AI PC 2026年滲透率將達到四成。

非PC方面，伯納多羅指出，雖然消費需求呈現保守，但在伺服器、5G及車用電子等關鍵成長領域，將成為驅動成長的動能，5G模組相關裝置業績更將成長四至五倍。

伺服器事業方面，伯納多羅表示，將持續加深與輝達（NVIDIA）的合作關係，今年會更值得期待，AI伺服器占整體伺服器營收占比將達到15%至20%。

至於生產製造方面，伯納多羅指出，持續關注美國準總統川普可能對墨西哥課徵關稅的政策，而AI伺服器未來會在北美建置生產基地，以因應當地資料中心客戶需求，目前也與德州等不同州進行討論，密切評估中，德州有相當好的電力供應，也是全美唯一有獨立電網的州。