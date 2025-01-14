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仁寶陳瑞聰看川普風險：增加大陸以外生產比重 AI伺服器據點看好北美

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
仁寶集團董事長陳瑞聰說，仁寶已在九個國家建立生產基地。今年，川普新政府的關稅政策進一步加劇不確定性，仁寶會積極思考對策。 記者曾吉松／攝影
仁寶集團董事長陳瑞聰說，仁寶已在九個國家建立生產基地。今年，川普新政府的關稅政策進一步加劇不確定性，仁寶會積極思考對策。 記者曾吉松／攝影

代工大廠仁寶今日舉辦旺年會，旺年會主題為「聚力向新 智塑未來」，仁寶董事長陳瑞聰偕總經理Anthony Peter Bonadero齊釋好消息，指出2025年仁寶AI伺服器營收占比目標拚15％至20%，也會積極深化輝達、AMD合作，陳瑞聰說，仁寶全面導入AI轉型，往高附加價值和高成長發展，要成為AI業界領先群之一。

陳瑞聰去年曾經感嘆，仁寶最大的遺憾就是在這一波伺服器和AI伺服器趨勢中落後同業許多，未來的決策與資源將集中在AI伺服器，更積極布局雲端服務供應商（CSP）大客戶，目標成為AI伺服器前三大廠商。去年輝達執行長黃仁勳曾邀請多家電子科技大廠餐敘，僅仁寶沒受邀，讓他「感觸很深」。

由於未搭上AI伺服器熱潮，仁寶去(2024)年業績相對低迷，12月合併營收為640.57億元，降至近十個月低點，月減19.59%，年減7.88%；第四季營收2291.75億元，季減6.2%，年減5.17%；2024年全年合併營收9,102.73億元，連兩年失守兆元大關，年減3.85%。

金仁寶集團總裁許勝雄昨天指出，人工智慧（AI）已經變成全人類運動，不會泡沫化，台灣廠商能在產業鏈裡扮演價值貢獻者角色，所有客戶都會跟台灣研發、生產和設計體系的運作結合。

今日陳瑞聰進一步指出，2025年仁寶將全力推動數位化轉型，對內的供應鏈管理如工廠自動化、財務業務系統流程、產品研發設計都導入AI，對外則包括AI伺服器產品、智慧醫療、AI PC、手機和網通產品等，會掌握AI浪潮和技術。

陳瑞聰和Anthony Peter Bonadero今日也針對川普即將上任後的地緣政治變化釋出看法。陳瑞聰說，2024年是充滿動盪與變化的一年，全球局勢複雜，包括中東和俄烏戰爭、南北韓政治變動，以及中國經濟疲弱、房地產市場崩跌等問題，對全球經濟帶來衝擊。今年，川普新政府的關稅政策進一步加劇不確定性，仁寶會積極思考對策。

為因應全球供應鏈的挑戰，仁寶近年持續擴大非中國大陸地區的生產布局，包括越南、波蘭、印尼、印度、巴西及墨西哥等，陳瑞聰說，仁寶已在九個國家建立生產基地。儘管中國仍是重要的生產重鎮，但仁寶希望通過多元化的產能配置，提升靈活性與競爭力。AI伺服器生產據點也會先關注北美。

AI 仁寶 伺服器

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