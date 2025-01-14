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洋基工程：承攬精材廠務工程 金額4.22億元

中央社／ 新竹14日電

洋基工程今天公告，承攬精材科技廠務工程，合約金額新台幣4.22億元，將依工程進度認列收入。

洋基工程指出，若加計2024年9月承攬廠務工程4.95億元，承攬精材廠務工程總金額為9.17億元。

受客戶部分工程延遲影響，洋基工程2024年總營收滑落至151.92億元，年減2.07%，中止連續4年營收成長趨勢。

洋基工程估計，在手訂單金額超過400億元，主要來自半導體及印刷電路板產業，2025年營收可望重回成長軌跡，並有機會創下新高。

洋基 營收

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