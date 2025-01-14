輔信再推嵌入式輝達Jetson Orin工業級邊緣運算平台 提升效能特性

輔信科技（2405）看好AI邊緣運算的未來發展，積極拓展AI PC產品線，繼去年12月推出三款整合NPU(神經網絡處理器)的AI PC後，今年第一季將陸續推出搭載NVIDIA Jetson Orin系列的邊緣運算AI工業電腦SPCNV系列，且規劃於農曆春節後及第2季陸續向海外分公司進行鋪貨。

去年輔信受惠各產業逐步推進AI應用與數位化轉型趨勢下，產品廣泛應用於整合至邊緣運算情境，使公司中高階電腦產品的出貨比重有所增長，預計隨著輔信在AI及邊緣運算產品組合逐步完善，並持續增加客戶基礎下，將可進一步提升出貨動能並優化營運表現。

輔信推出的NVIDIA Jetson Orin系列嵌入式邊緣AI工業電腦，提供了不同AI算力配置與散熱方案的產品組合，適用於機器人與邊緣運算設計。該系列包含四款機型，分別搭載Jetson Orin Nano與Jetson Orin NX平台，具備低功耗、靈活運算能力與高效能特性，體積迷你小巧僅0.45升設計，AI算力涵蓋20~100 TOPS，搭配機器視覺推論功能，可以讓系統整合商在空間有限的垂直場域或是需要移動操作的邊緣裝置端進行部署，例如智慧零售、視訊監控、AI模型測試、機器視覺任務，到支援工業自動化、自主移動機器人（AMR）、智慧交通及智慧醫療等多元場景。

展望今年營運，輔信將持續拓展自動化與機器視覺領域的客戶基礎，並持續拓展機器邊緣計算領域的潛力客戶。近期，輔信已在台灣、泰國與馬來西亞取得進入智慧交通相關專案的機會，其應用是將公司的工業電腦產品整合於智慧交通的安控場域中，作為車流量偵測分析與車牌辨識等應用。

目前，已進行小量出貨並進行概念驗證（POC）。隨著未來此項應用需求逐步擴大，並與系統整合商及方案商等生態圈結盟合作，提供給客戶一站式的AI解決方案，將有助於提升工業電腦產品線穩健發展與出貨動能。