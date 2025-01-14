仁寶：AI伺服器占比拚2成 美國製造考慮德州

代工廠仁寶總經理伯納多羅今天說，人工智慧（AI）伺服器占整體伺服器營收比重，今年將上看15%至20%；為因應美國新政府關稅政策，仁寶考慮在美國布局，德州因為電力基礎設施完善，是領先的候選地點之一。

仁寶今天舉辦尾牙旺年會，伯納多羅（AnthonyPeter Bonadero）接受媒體採訪表示，仁寶在伺服器業務取得相當顯著的進展，正在積極擴充團隊，評估製造布局。仁寶已加入輝達（NVIDIA）MGX架構伺服器平台供應商，並繼續深化與輝達的合作。

展望2025年，伯納多羅預估，仁寶AI伺服器占整體伺服器營收比重將達到15%至20%，高於去年的低個位數百分比（約1%至3%），同時積極探索MGX平台和其他解決方案帶來的機會。

伯納多羅指出，大型語言模型的訓練，仍然是AI伺服器非常重要的領域，不過推論、小型模型及其他應用也將為仁寶帶來機會，可以朝L10（伺服器組裝與測試）、L11（伺服器整機系統）的方向發展。

從製造布局角度來看，他表示，大部分AI伺服器需求來自4家超大型資料中心業者，主要位於美國。目前還無法完全確定地緣政治局勢將如何發展，需要以短期、中期、長期的角度規劃，或許可以考慮在北美布局。

伯納多羅透露，仁寶已與美國幾個州進行討論，尤其是南部地區，德州是領先的候選地點之一，主要因為當地電力基礎設施完善，是美國唯一擁有獨立電網的州。仁寶會繼續評估，但目前尚未做出任何決定。

談到美國政府針對AI晶片的出口將分3級管制，伯納多羅表示，仁寶已經初步檢視分級和相關限制，目前還無法了解所有細節，需要進一步評估。政治議題已在許多產業中占據主導地位，特別是在AI領域。

針對人工智慧個人電腦（AI PC）市況，他認為今年需求將有所提升，主要來自商用市場，因為Windows 10系統支援將在今年第4季結束，而且Chromebook筆電也有汰換需求；到了2026年，AI PC滲透率有機會達到40%以上。

仁寶董事長陳瑞聰表示，仁寶去年進入快速轉型，是一項3年計畫，除了管理體系數位化、導入AI之外，也在做文化轉型。仁寶邁向40年，很多過去比較傳統的思考，現在需要徹底轉型，經營團隊也走向年輕化，培養新的菁英，這些都是轉型的一環。

陳瑞聰說，仁寶在個人電腦（PC）、智慧裝置方面都有非常好的基礎，但是缺少「第三隻腳」，未來在AI伺服器很快會看到一些表現和成績，車用產品也有望快速成長，5G產品在2025年應該會達到多倍數成長，這些都是仁寶未來成長的動能。