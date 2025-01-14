仁寶旺年會／董座陳瑞聰：啟動三年 AI 轉型計畫 仁寶將「一展雄風」

代工大廠仁寶（2324）14日舉辦旺年會，董事長陳瑞聰表示，仁寶啟動三年AI轉型計畫，在PC、智慧裝置都有相當好的基礎，並將積極衝刺AI伺服器業務，車用、5G也會快速成長，仁寶將「一展雄風」，接下來的成長非常可期，三年後轉型為「年輕、活力、創新」的仁寶。

仁寶今年旺年會主題為「聚力向新，智塑未來」，陳瑞聰會前受訪時表示，仁寶進入40年，許多過去的傳統思考，都要做徹底的轉型。

陳瑞聰指出，轉型計畫是三年的工作，將仁寶導入數位化與AI外，也進行文化轉型，經營團隊要盡速年輕化、培養新的菁英，並大力推動ESG。

陳瑞聰說，仁寶在PC、智慧裝置都有相當好的基礎，但沒有第三隻腳，未來兩年會在AI伺服器領域看到不錯的成績，不會讓大家失望，車用也會快速成長，5G業務今年則會呈現「多倍數的成長」，在這些產品助力下，仁寶還是會一展雄風。

陳瑞聰表示，2024年是充滿變化跟動亂的一年，俄烏戰爭持續、中東戰爭加劇，最近南韓也面臨政治局勢變動，中國大陸經濟滑落得很厲害、房地產崩跌，加上各地方政府財政問題，造成內需市場萎縮、經濟不振，同時也影響全球經濟走勢。

陳瑞聰指出，現階段全球許多國家都處於非常不安定，對未來經濟成長充滿不確定因素的情況下，加上一周左右，美國準總統川普新政府就要就任，相信在他關稅大刀之下，對全球經濟又會產生更大的震盪。

陳瑞聰認為，過去全球為一體的經濟自由貿易體系，隨著關稅政策開始建立，仁寶也一直在積極評估往後如何對應這個局勢，全球生產與供應鏈布局，如何快速迎接不可預知的未來。

陳瑞聰說，仁寶啟動非常積極的變革與轉型，過去幾年一直擴充中國大陸以外的產能布局，這幾年也在越南積極擴充產能。

陳瑞聰表示，車用方面，前年向泰金寶併購美國印第安那州廠，去年也在波蘭擴廠；行動產品方面，印度廠也已開始生產新品，巴西廠也有相當好的經營績效、墨西哥也有設廠。目前在全球九個國家都有我們的生產基地布局，積極避開地緣政治與關稅風險。

陳瑞聰說，仁寶2024年逐漸將產品線朝高附加價值或高成長趨勢產品移轉，漸漸淡化代工EMS產業色彩，使過去一年毛利率從原來的「毛三到四」，到現在已突破5%，前三季業績雖微幅下滑，但淨利率也成長了38%。

陳瑞聰指出，仁寶去年內部也從三個面向全面轉型，包括內部AI應用、AI產品開發、AI技術與轉投資公司等三面向，過去這幾年在AI布局稍微落後，希望最短時間內達到業界領先群之一。

內部AI應用方面，第一，所有管理、製造設計體系全部數位化，導入AI應用，改善經營績效、提升生產效率，ai自動化改善製造成本；第二為自動化生產；第三則是資料傳輸方面，供應鏈非常積極導入AI。

AI新品方面，陳瑞聰說，去年仁寶在AI伺服器領域落後，今年在總經理伯納多羅帶領下，全速邁進；仁寶AI PC也在所有設計平台中，市占率高達六至七成，領先蠻多的；AI手機上也與一些夥伴密切合作，並持續布局AI網通。

AI技術跟轉投資方面，陳瑞聰表示，智慧醫療、智慧長照都會開始導入AI。