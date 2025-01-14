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國科會推5大信賴產業 115年度科技預算擬編1800億創高

中央社／ 台北14日電

國科會主委吳誠文今天表示，面對淨零、AI發展迅速、供應鏈重組等挑戰，政府要持續強化科技前瞻布局，初步規劃115年科技預算新台幣1800億元，推動5大信賴產業、建構晶片台灣隊等。

國家科學及技術委員會今天下午舉辦第13次委員會議，吳誠文在會後說明記者會表示，近年全球政經變革劇烈、國際氣候變遷日益嚴峻、人工智慧（AI）火速推進，面臨供應鏈重組、淨零減碳、科技競逐等各項情勢挑戰，政府要做科技的後盾，將持續強化科技前瞻布局。

吳誠文指出，經過跨部會溝通與盤點，國科會現已提出第1版的115年科技預算計畫，預算需求約1800億元，今天委員會對此並無異議，國科會接下來將展開更細部的規劃。

吳誠文表示，115年科技預算將用以推動5大信賴產業、國家希望工程、主權AI，並建構晶片台灣隊（Chips Team Taiwan），讓台灣半導體的優勢連結本土產業需求，納入軟硬系統整合開發，讓百工百業共榮、達成均衡台灣，並站穩先進製造先驅地位，為台灣打造安全、具韌性的供應鏈。

114年度科技發展計畫經費編列1595億元（不包含國防科技與特種基金），創歷史新高，若115年最終編列數達1800億元，將刷新科技預算單一年度紀錄，且成長幅度將達約12.9%。

據國科會盤點，115年持續推動晶創台灣方案、淨零科技方案、AI行動計畫2.0、台灣運動X科技行動計畫、高齡科技產業行動計畫等，以及大南方新矽谷方案，並擘劃次世代通訊科技發展方案、智慧國家2.0等。

AI 布局 晶片

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