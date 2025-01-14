仁寶陳瑞聰喊「全面AI化」從3層面著手 拚3年領先業界
代工大廠仁寶（2324）14日在南港展覽館舉辦旺年會活動，董事長陳瑞聰也親自率領總經理Anthony Peter Bonadero及團隊高管現身。面對國內外市場積極衝刺的AI人工智慧技術，陳瑞聰也正式宣布，「仁寶自即日起推動全面的AI化」，他解釋，現在全球市場都在衝刺AI技術的提升，團隊將從3個層面著手，並期許仁寶在3年內，躍升成為整個業界的「領先群」之一。
陳瑞聰指出，團隊將從研發團隊的升級開始著手，透過更多AI應用的布局，讓自家產品的設計精準度提高、不良率降低，讓整個產品的品質全面改善，而團隊在供應鏈經營上，也將積極導入AI，此外，團隊過去在AI發展上，雖然較競爭對手而言還要遲一點，「但這次我們是抱持著奮不顧身的衝勁，喊出全面AI化的口號，甚至連財務會計、業務應用等面向，都將全面的導入AI轉型，希望能成為領先市場的大廠」。
陳瑞聰說明，三大層面之中，第一個部分是從集團內部開始進行，將自身的技術及能力提高到更高的境界。其次，第二個層面，則從旗下產品開始著手，「今年我們在AI方面開始有一些看得到的成果了，不過這還不夠，我們要繼續全速邁進」。第三個層面，團隊將再透過子公司來開枝散葉，他直言，「這方面我們將運用旗下開發出的AI技術，透過我們轉投資的公司，藉此傳播給更多人知道，讓仁寶在不管是後面的三年，再往後的40年都繼續取得良好的成果」。
據悉，14日為仁寶董事長陳瑞聰、總經理Anthony Peter Bonadero首次挑大梁主持旺年會，面對仁寶未來的成長空間，陳瑞聰則喊話，仁寶絕對不會讓大家失望的，展望未來，他強調，「過去40年來、我們在PC方面有很好的基礎，我們沒有第三隻腳，而現在我們透過AI打造出值得驕傲的新成果」，自己堅信，仁寶未來40年的成長可期。
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