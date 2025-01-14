技術、法規難題可望加速排除 2030年L3自駕功能電動新車占比將達10%

根據TrendForce最新報告顯示，2024年新上市的純電車（BEV）、插電混合式電動車（PHEV）、氫燃料電池車（FCV）、油電混合車（HEV）等電動乘用車型中，近九成（註1）配備的輔助駕駛功能符合美國汽車工程師協會等級2（SAE Level2）的分類，以自動緊急煞停、巡航（含跟車系統）和車道維持系統為主，但非所有車款皆同時具備這三項功能。然而，目前市面上更進階的SAE Level3車款卻寥寥可數，究其原因包括技術門檻高、法規未鬆綁和車價難負擔。

從技術角度分析，除了自駕晶片，自駕模型的訓練亦是這項汽車科技的關鍵。NVIDIA於甫落幕的CES 2025提出開發自駕產品的「三台電腦」，包括AI開發平台、模擬與合成數據平台和用於車輛的自駕晶片。同步發表的Cosmos平台，內含世界基礎模型（WFM），可基於物理原理生成大量且逼真的合成場景用於模擬訓練。TrendForce表示，利用大量、接近現實的模擬場景和罕見的邊緣情況（edge scenarios）訓練自駕模型，將有助開發商加速技術商用化。

目前歐盟和日本已有Level3相關法規，中國也欲盡速落實自駕技術於一般乘用車。如北京預計於2025年4月1日實施《北京市自動駕駛條例》，用於規範具備Level3和以上系統的自駕車，為個人乘用車自駕化鋪路。以Level4為目標的自駕計程車、自駕巴士等商用車的測試和部署也逐漸增多，包括百度、文遠知行等皆受惠於自駕法規鬆綁，已在中國多個城市達成商業化營運。

美國則有Tesla於2024年10月發布Cybercab計畫，隨著下任總統川普即將就任，新政府有望更新自動駕駛法規，加快相關技術上路。

TrendForce指出，由於技術門檻和法規要求，導致現今符合Level3分類的車輛價格較高，一旦克服這些難題，加上供應鏈業者投入增多、達成規模生產，成本有機會降低。隨著技術、法規和成本逐漸優化，Level3的新車型數量將有機會明顯提升，預估2030年新上市的電動乘用車型中，Level3的車型比重將上升至10%。