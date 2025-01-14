台達代子公司公告發行總額5.25億美元 ECB推動全球布局與業務擴展
台達電（2308）14日代子公司Delta International Holding Limited B.V.（DIH）公告其董事會決議，發行總額5.25億美元海外可交換公司債（Exchangeable Bonds），用於充實現有業務及強化未來拓展之營運資金。台達電表示，此次發行的海外可交換公司債每張面額美金20萬元，票面利率0%，設定2030年1月21日到期。
本次海外可交換公司債以所持有之Delta Electronics （Thailand）PCL.（以下簡稱「DET」）股份作為交換標的，初始交換價格為每股泰銖187.6元（較參考價格溢價達40%），依據發行條款和條件，債券持有人將有權行使交換權並初步按每20萬美元本金金額的債券獲得37,086.3539股DET股票，此數量將依據債券發行的條款和條件進行調整；債券持有人的權利亦包括但不限於依據發行條款和條件，有權要求DIH在發行屆滿三年當日以本金106.31%的金額贖回債券持有人全部或部分的債券。
因應未來AI、智能製造、電動車及能源轉型等關鍵大趨勢，台達正積極於全球各區域擴大其製造、研發和銷售/服務的能力，並加速發展下一代基於物聯網的智慧節能解決方案，本次海外可交換公司債的發行預期將有助於DIH營運資金效率最佳化，支持相關業務擴展。
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