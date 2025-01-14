蔚華科結盟國家儀器 共建亞太區首座功率半導體動態可靠度驗證實驗室

半導體封裝測試解決方案專業品牌蔚華科與經銷合作夥伴國家儀器（艾默生/NI）今日宣布，將共同建置亞太區首座功率半導體動態可靠度驗證實驗室，瞄準亞太地區功率半導體晶片在車規驗證的需求，為亞太地區半導體製造業客戶就近提供驗證服務，加速客戶研發及生產製造的進程。

在電動車和再生能源應用需求的驅動下，功率半導體元件市場呈現快速成長的趨勢。依EETimes Asia預估，2026年碳化矽電源元件中的車用電子市場將成長至近40億美元。

隨著功率半導體的材料發展，車用電子驗證規範也制定新的標準，ECPE AQG 324也因此成為進入車用電子市場的重要門票。目前全球僅有艾默生/NI旗下SET的德國實驗室可提供完整碳化矽電源元件的品質驗證，蔚華科技與艾默生/NI瞄準市場商機，攜手在新竹共同建置亞太地區首座功率半導體動態可靠度驗證實驗室，協助亞太客戶進行車用功率半導體的先期動態可靠度驗證服務，可加速客戶的產品研發時程。

蔚華科總經理楊燿州表示，功率半導體的應用市場龐大，亞太地區為半導體生產製造重心，需求將遠超過全球其他區域。蔚華科技自2019年起與艾默生/NI合作經銷STS測試系統，此次擴大結盟，由艾默生/NI協助指導將德國實驗室的驗證技術轉移至亞洲，蔚華除了負責營運功率半導體動態可靠度驗證實驗室，為亞太地區碳化矽車用模組客戶提供新產品開發期驗證服務之外，同時也將繼續肩負艾默生/NI重要經銷夥伴的角色，在兩岸推廣艾默生/NI的功率半導體可靠性測試設備，提供DGS/動態HTGB、動態H3TRB/DRB、IOL 與功率循環三大測試系統的銷售，依客戶需求提供驗證及設備的完整解決方案，為客戶提供更即時、專業、可靠的售後服務。

國家儀器（艾默生/NI）亞太區副總裁蘇利發（Joseph Soo）表示，艾默生/NI致力於提供高彈性的測試解決方案，協助客戶生產滿足安全標準的產品。此次與蔚華科合作建置亞太地區首座功率半導體動態可靠度驗證實驗室，負責協助將德國實驗室的驗證技術轉移至亞洲，可加速亞太地區客戶的產品研發時程，輔以蔚華在兩岸半導體業的客戶關係與專業工程團隊，期望能對亞太地區的功率半導體技術發展提供助力。